鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-12 05:12

美伊衝突短短數小時內再度出現戲劇性逆轉。美國總統川普週四 (11 日) 先是揚言當晚將對伊朗發動「非常猛烈」的打擊，甚至聲稱不排除控制伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島 (Kharg Island)，但僅約五個小時後態度 180 度急轉彎，川普宣布取消原定軍事行動，並透露美伊協議已進入最後定稿階段，最快可能於本週末在歐洲正式簽署。

川普於週四美東時間下午 1 時 28 分在 Truth Social 發文表示，與伊朗的磋商內容已提交伊朗最高領導層並獲得批准，因此他決定撤銷原定於當晚展開的空襲與轟炸計畫。

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他宣稱，相關最終條款已獲美國、以色列以及沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達等區域盟友支持，美方對伊朗的海上封鎖措施將持續執行，直到協議正式完成。

隨後川普在白宮活動上進一步表示，一項足以終結美伊衝突的「重大協議」已基本完成，「文件已經差不多定稿，我們拭目以待。」

他預期簽署儀式將在未來幾天內舉行，地點可能位於歐洲，副總統范斯 (JD Vance) 也將出席。

川普指出，一旦協議正式簽署，荷姆茲海峽將全面恢復通航，伊朗也不會擁有核武。

他透露，稍早已與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 通話，並與卡達、阿聯及沙烏地阿拉伯領導人進行協商。

不過，川普的說法隨即遭到伊朗方面潑冷水。伊朗媒體《Fars》引述知情人士報導稱，德黑蘭尚未批准任何協議文本。以色列媒體也指出，以方官員對川普的宣布感到意外，目前仍需等待伊朗方面進一步表態，才能確認相關內容是否屬實。

與此同時，國際油價由漲轉跌。布蘭特原油期貨一度跌破每桶 89.5 美元，盤中跌幅接近 4%；西德州原油期貨也跌破 86.6 美元，跌幅同樣逼近 4%，反映市場對荷姆茲海峽供應中斷的擔憂暫時降溫。

然而，在川普態度急轉之際，伊朗軍方仍維持強硬立場。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央司令部 (Khatam al-Anbiya Central Headquarters) 警告，若美國再次對伊朗發動攻擊，將遭到比以往更猛烈的反擊，並可能使戰火擴散至整個地區。

伊朗方面同時強調，美國對伊朗能源設施的威脅，才是導致荷姆茲海峽局勢不穩的主因，並警告「若伊朗無法出口石油與天然氣，那麼其他國家的油氣也無法經由荷姆茲海峽運輸」。

稍早川普曾於美東時間週四上午發文威脅，當晚將對伊朗發動更大規模空襲，並暗示美國可能控制哈爾克島 (Kharg Island) 及其他石油設施，甚至全面掌控伊朗石油與天然氣市場。

川普當時還表示，美伊仍在談判，但伊朗「可能會舉起白旗投降」，相關言論一度令市場擔憂中東衝突恐再度全面升級。