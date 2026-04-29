鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 01:00

美國能源資訊署 (EIA) 周三 (29 日) 公布數據顯示，在美國與以色列對伊朗戰事持續、荷姆茲海峽封鎖影響供應之際，美國原油出口上周衝上歷史新高，同時庫存大幅下滑，顯示全球需求轉向美國能源供應，進一步推升油價走勢。

全球搶油！美國原油出口創新高 庫存驟減供應趨緊(圖：REUTERS/TPG)

最新數據指出，截至 4 月 24 日當周，美國原油庫存大減約 620 萬桶至 4.595 億桶，遠高於市場預期的小幅下滑。庫欣 (Cushing) 交割中心庫存亦減少約 79.6 萬桶。汽油與蒸餾油庫存同步下滑，分別減少約 610 萬桶與 450 萬桶，顯示整體成品油供應同步趨緊。

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截至 4 月 24 日當周，美國原油庫存大減約 620 萬桶至 4.595 億桶。(圖：ZeroHedge)

在供需轉變帶動下，美國原油出口大幅攀升至每日約 644 萬桶，較前一周增加約 164 萬桶，創歷史新高。整體石油與燃料出口亦升至每日逾 1,400 萬桶的新紀錄。由於出口激增、進口下滑，美國在周度數據中首度轉為原油淨出口國，顯示能源市場結構出現顯著變化。

上周庫欣 (Cushing) 交割中心庫存亦減少約 79.6 萬桶。(圖：ZeroHedge)

分析指出，荷姆茲海峽封鎖使中東原油供應受阻，促使全球買家轉向美國尋求替代來源，推動出口快速成長。數據顯示，淨進口量下降近 200 萬桶 / 日，跌入負值區間，創下 2001 年有紀錄以來最低水準。

出口創高帶動庫存下滑 美國能源地位升溫

市場人士表示，庫存下滑主因並非國內需求或產量變化，而是大量原油流向海外。美國原油產量基本持平，煉油廠運轉亦僅小幅增加，但出口激增導致庫存迅速消耗。整體石油產品供應量 (需求指標) 亦大幅上升，顯示消費與外需同步增強。

此外，美國戰略石油儲備 (SPR) 亦出現大幅釋出，進一步加劇整體庫存下降。分析認為，在庫存持續下降與供應受限的背景下，美國汽油價格已攀升至多年高點，能源成本壓力逐步升溫。

油價飆升與供應風險並存 市場關注後續走勢

受供應緊縮與需求強勁影響，國際油價持續走高。布蘭特原油價格已升至每桶 117 美元附近，美國西德州中級原油 (WTI) 亦突破 105 美元，創近期新高。市場普遍認為，只要荷姆茲海峽封鎖持續，油價仍面臨上行壓力。

此外，煉油廠開工率小幅回升至約 89.6%，但整體供應仍難以完全彌補出口增加帶來的庫存消耗。部分分析人士指出，若地緣政治風險未見緩解，全球能源市場可能進一步收緊，推升價格波動。