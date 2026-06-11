鉅亨網編譯段智恆 2026-06-12 01:36

美國總統川普周四（12 日）表示，由於與伊朗的協商已獲得伊朗最高層領導批准，美方決定取消原定於當晚對伊朗發動的空襲與轟炸行動。不過，川普也強調，美國對伊朗的海上封鎖措施仍將持續實施，直到最終協議正式完成簽署為止。

川普在社群平台 Truth Social 發文指出，相關討論已提交至伊朗最高決策層級並獲得批准。他表示，各方已就協議框架及細節內容完成協商，「概念上與細節上均已獲得所有參與方批准」，因此他決定取消原定於當晚執行的軍事打擊行動。

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圖：川普 Truth Social

值得注意的是，就在數小時前，川普才於另一篇貼文中揚言，美國將於當晚「非常猛烈地攻擊伊朗」（VERY HARD TONIGHT），並警告美方未來將接管包括哈格島（Kharg Island）在內的伊朗能源基礎設施。如今突然宣布取消空襲，也凸顯美方對伊朗政策再度出現重大轉折。

根據川普說法，相關協議已獲得美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦及埃及等國支持。不過，他並未透露協議具體內容，僅表示最終簽署的時間與地點將於近期公布。