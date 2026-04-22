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油價一飆降息夢再延後！調查：Fed政策立場轉趨保守

鉅亨網編譯段智恆

《路透》周三 (22 日) 公布調查顯示，在中東戰事推升能源價格與通膨壓力下，市場對聯準會 (Fed) 降息時點的預期再度延後，部分經濟學家認為今年可能不會降息，甚至可能延至明年，顯示利率政策轉向仍缺乏急迫性。

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油價一飆降息夢再延後！調查：Fed政策立場轉趨保守(圖：REUTERS/TPG)

最新調查顯示，多數經濟學家仍預期 Fed 最終將啟動降息，但時程較先前調查明顯延後。4 月 17 日至 21 日的調查中，有 56 位經濟學家預測聯邦基金利率在今年 9 月底前將維持在 3.50% 至 3.75% 區間，比例高於 3 月底調查時近七成預期至少降息一次的結果。另有約三分之一受訪者認為，利率今年可能完全不變，比例幾乎較前次調查倍增。


儘管如此，仍有 71 位經濟學家預期今年至少降息一次，中位數預測為一次降息，與 Fed 上月公布的利率點陣圖一致。不過，整體共識顯示決策官員對降息的急迫性降低，即便是立場偏鴿的官員也認為通膨仍高於舒適水準。

戰事推升能源價格 通膨預期上修

中東戰事已持續近兩個月，能源價格走高對通膨形成上行壓力。經濟學家預估，Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數將於第二、第三及第四季分別年升 3.7%、3.4% 與 3.2%，較 3 月底預測上修約 30 個基點，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。

不過，部分分析認為，能源價格上漲主要推升整體通膨，對核心通膨的影響仍有限。摩根士丹利指出，關稅與油價帶來的通膨壓力可能屬於暫時性，因此仍預期 Fed 有空間在今年稍晚進行降息，但風險在於通膨表現若不如預期溫和，政策可能轉為長時間按兵不動。

德意志銀行分析則警告，通膨長期未回到目標水準，決策官員須防範通膨預期失控，否則將影響政策可信度。

市場關注 Fed 人事變動 政策方向仍待觀察

市場同時聚焦 Fed 人事變動。美國總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 接替現任主席鮑爾，其近期在國會聽證會中否認曾承諾降息，但主張 Fed 需進行制度性改革。經濟學家普遍認為，即使人事出現變動，單一成員難以迅速改變整體政策方向，仍須取得決策委員會共識。

分析指出，當前失業率與經濟成長預測大致維持穩定，顯示經濟基本面尚未明顯惡化。未來政策走向仍將取決於通膨演變與能源價格變化，在地緣政治風險未解的情況下，Fed 短期內維持觀望立場的可能性較高。


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