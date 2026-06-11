鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 07:40

由太空探索、衛星網路與人工智慧 (AI) 業務組成的 SpaceX 在周四 (11 日) 完成規模創紀錄的 750 億美元首次公開發行(IPO)，凸顯投資人對馬斯克商業版圖的高度熱情，也讓這位充滿野心的企業家一躍為全球首位身價突破 1 兆美元的富豪。

目前馬斯克大部分財富來自 SpaceX，其持股價值約達 8660 億美元。若再加上特斯拉 (TSLA-US) 及其他資產，根據《富比世》(Forbes)與《路透》依據公開文件計算，在 SpaceX 周五掛牌交易後，馬斯克身價將超過 1.1 兆美元。

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《富比世》推測，IPO 前馬斯克身價約為 7800 億美元，遠遠超越排名第二的 Google 創辦人佩吉 (Larry Page)。

《富比世》財富主編 Matt Durot 說：「全球第二富有的人身價大約落在 3000 億美元左右，不到馬斯克潛在財富的三分之一。除了佩吉曾突破 4000 億美元以外，從未有人達到如此規模。」

在外界對貧富差距擴大日益憂心、社會對超級富豪觀感轉趨負面的時刻，馬斯克仍成功吸引大批支持者追隨。不同於「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 以平民化形象贏得大眾喜愛，馬斯克靠的是直言不諱、毫不修飾的個人風格。

支持者認為，這種不設限的作風正是馬斯克的魅力所在，但批評者則指控他掌握近似寡頭的權力，質疑旗下企業治理問題，並對他日益鮮明的政治立場與介入公共事務表達不滿。

「馬斯克溢價」

馬斯克現年 54 歲，出生於南非普勒托利亞，母親來自加拿大、父親為南非人。他畢業於賓州大學，並於 1997 年取得學位。

他在 2008 年接掌特斯拉執行長時堅信，電動車不僅能具備高性能，也能結合軟體驅動功能，最終重新定義全球汽車產業。部分汽車業觀察人士認為，特斯拉的成功與兆美元市值，迫使傳統車廠加速轉向電動車發展。

如今許多投資人相信，馬斯克能在太空與 AI 領域再次複製這套成功模式。然而，SpaceX 仍高度依賴資金投入，龐大估值主要建立在尚需多年甚至數十年才能商業化的技術與構想上。

除了特斯拉與 SpaceX 外，馬斯克還共同創辦至少五家公司，包括 The Boring Company 與 Neuralink。市場甚至為此創造出「Muskonomy」(馬斯克經濟圈) 一詞，用來形容圍繞他所建立的企業網絡。

部分投資人認為，這些企業享有特殊的「馬斯克溢價」，指的是市場願意以對馬斯克願景的信任、而非傳統財務指標，給予更高估值。

IPO 研究機構 Renaissance Capital 資深策略師 Matt Kennedy 說：「就像特斯拉一樣，SpaceX 本質上是一場押注馬斯克的投資。」

他說：「若市值落在 1.5 兆至 2 兆美元區間，幾乎已完全超越傳統估值方法的範疇，更適合被稱為『馬斯克溢價』。」

從科技巨擘到政治人物

放眼全球企業領袖，鮮少有人像馬斯克這樣深植流行文化，成為網路核心人物。

馬斯克最早透過特斯拉與 SpaceX 成為家喻戶曉的人物，並在 2022 年斥資 440 億美元收購社群平台 Twitter(即 X 平台前身)，進一步擴大影響力。

這筆交易讓他能直接向數億用戶發聲，成為政治、移民、政府支出與言論自由等議題的重要意見領袖。

他近年最具爭議的舉動之一，是加入川普政府的政府效率部 (DOGE)。隨著政治立場愈發鮮明，特斯拉 2025 年在多個海外市場銷售轉趨疲軟，也面臨抗議與消費者抵制行動。

直言不諱的馬斯克長年與監管機關、空頭投資人、媒體及新聞機構爆發公開衝突，而他與川普的關係，走的也是這套模式。

馬斯克在協助川普重返白宮並擔任重要顧問後，一度成為川普最重要的企業盟友，但雙方後來在政策與支出議題上產生分歧，甚至公開交鋒，直到不久前關係才有所修復。