鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-22 21:38

美股主要指數周三 (22 日) 開盤走高，延續近期震盪上行走勢，主因美國總統川普宣布延長對伊朗停火，市場風險情緒暫時回穩，加上企業財報表現亮眼支撐投資信心。儘管停火能否持續仍存不確定性，且荷姆茲海峽短期內未見重啟跡象，布蘭特原油價格逼近每桶 100 美元，但資金仍回流股市，顯示投資人對企業獲利前景保持樂觀態度。

截稿前，道瓊工業指數漲近 380 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 190 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1.6%。台積電 ADR 漲 1.2%。

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美股主要指數期貨周三走高，在美國總統川普宣布無限期延長對伊朗停火之際，市場同時聚焦企業財報表現。儘管中東局勢仍存不確定性，投資人對企業獲利前景維持信心，推動股市延續上行動能。

油市方面，布蘭特原油一度升破每桶 100 美元，主因原定於伊斯蘭馬巴德舉行的談判未能如期展開，導致荷姆茲海峽大致仍處於封鎖狀態。緊張情勢升溫之際，伊朗油輪試探美國海上封鎖，英國海事機構亦通報有兩艘船隻遭開火。不過，油價隨後自高點回落，顯示市場對衝突升級仍持審慎態度。

股市走揚、債券轉強 市場暫時消化地緣風險

標普 500 期貨上漲 0.7%，那斯達克 100 期貨勁揚 0.9%，顯示科技股買盤回溫。美國公債價格同步上揚，10 年期公債殖利率下滑至約 4.26%，美元指數小幅走弱。加密貨幣方面，比特幣則朝 2 月以來高點邁進。

市場人士指出，在停火協議尚未有明確結果前，投資人多半選擇觀望，或已逐漸接受市場受情緒面影響的現況。分析認為，儘管停火進入尾聲但未見實質進展，市場仍對無限期延長抱持一定程度的信心，這種微妙平衡暫時支撐風險資產表現。

然而，也有觀點提醒，油價波動仍可能持續，若荷姆茲海峽未能重新開放，全球能源市場壓力恐延續。部分分析人士指出，川普在停火與封鎖政策上的訊號反覆，使投資人仍需面對高度不確定性。

財報季表現強勁 AI 概念與製造股成焦點

企業財報為另一市場焦點。特斯拉將公布最新業績，半導體族群包括德州儀器與科林研發等亦陸續揭曉財報，費城半導體指數有望寫下連續第 15 個交易日上漲的紀錄。波音受惠於交機增加，盤前股價上漲約 3.8%。

整體財報季開局強勁，目前已公布財報的標普 500 成分企業中，約 82% 表現優於市場預期。市場特別青睞與人工智慧相關的企業，強勁需求帶動投資人對高資本支出產業的樂觀情緒。

此外，資料中心電力與設備相關企業表現突出。GE Vernova 因第一季資料中心設備訂單超越去年全年而大漲，ABB 則因電網產品需求攀升創下新高，ASM International 也因晶片設備訂單強勁而股價走高。

分析指出，目前市場動能主要來自企業獲利優於預期與 AI 題材回溫，且相關供應鏈企業表現優於終端應用端。在財報與地緣政治交織下，市場短期內可能維持震盪中偏多格局。

截至台北時間周三（22 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 3.23%，至每股 463.87 美元

美國記憶體晶片大廠美光正積極推動美國國會加強對中國半導體產業的限制。知情人士指出，美光近期向國會遊說，支持一項名為《MATCH 法案》的新立法，旨在填補現行出口管制漏洞，限制中國競爭對手取得關鍵製造設備。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 3.57%，至每股 226.98 美元

波音美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，虧損幅度小於市場預期，顯示這家美國飛機製造商在歷經疫情與多年營運危機後，復甦動能持續增強。財報顯示，波音第一季淨損為 700 萬美元，較去年同期的 3,100 萬美元明顯收斂；經調整後每股虧損為 0.2 美元，也優於市場預估的 0.83 美元虧損。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 0.77%，至每股 136.42 美元

阿里巴巴 ADR 股價在周三美股盤前漲逾 2%，因有媒體最新報導指出，該公司與中國科技巨頭騰訊正在洽談投資 DeepSeek，這家中國 AI 新創公司最近首次開始籌資。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

目前市場呈現典型「風險與基本面拉鋸」格局。一方面，荷姆茲海峽受阻推升油價、增加通膨與供應風險，但另一方面，企業財報優於預期提供下檔支撐，使資金未明顯撤出股市。這種環境下，投資人更傾向選擇性布局，而非全面風險迴避，形成指數維持高檔震盪的結構。