鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-22 22:40

美國農業部 (USDA) 與數據分析公司 Palantir Technologies(PLTR-US)周三 (22 日) 宣布簽署一項金額達 3 億美元的採購協議，將導入其軟體平台，以強化農地管理與糧食供應鏈監控能力。在地緣政治風險升溫、全球供應鏈承壓之際，此舉被視為美國政府運用數位工具強化糧食安全的重要一步。

AI也管農地？美國強化糧食安全 Palantir拿下3億美元大單(圖：REUTERS/TPG)

根據聲明，該協議採「總體採購協議」(BPA) 形式，將支援美國「國家農業安全行動計畫」(NFSAP)，並協助提升農業部對農民及第一線人員的服務效率。Palantir 將提供營運軟體，並延續既有「Landmark」平台合作，推動「一位農民、一份檔案」計畫，讓農民可透過自助式數位工具申報耕地面積，強化資料整合與決策速度。

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美國農業部資訊長貝瑞 (Sam Berry) 表示，保護美國農地等同於維護國家安全，此次合作將提升政府掌握農業資訊的能力與反應速度，進一步確保糧食供應穩定。

此案也凸顯 Palantir 在美國政府體系中的角色持續擴大，從早期國防與軍事現代化相關業務，逐步延伸至民生與經濟領域。公司近年以 AI 驅動的分析平台聞名，其技術已被應用於軍事行動與戰場決策，並在伊朗衝突中獲得關注。

近年美國農業面臨多重壓力，包括貿易衝突導致出口市場波動，以及能源價格上升推高運輸與肥料成本，使農民經營負擔加重。中國作為美國重要農產品買家之一，其採購變動曾衝擊大豆市場，也加劇供應鏈不確定性。此外，中資購買美國農地的議題亦引發華府關注，政策研究機構呼籲強化農地投資申報制度，以防範潛在國安風險。