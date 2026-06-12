鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-12 09:23

美國總統川普 11 日（周四）表示，美國和伊朗最快可能在本周末簽署一項和平協議，恢復荷姆茲海峽航運，但伊朗稱尚未就協議作出最終決定。

《路透社》指出，如果協議最終敲定，將是結束這場戰爭迄今為止最大外交突破。伊朗戰爭已造成數千人死亡，導致全球能源價格大幅上漲。

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伊朗媒體援引伊朗外交部發言人巴加埃的話報導，稱儘管談判文本大部分內容已經敲定，但伊朗不會在紅線上讓步。

巴加埃說：「伊朗尚未就協議作出最終決定，這是一個非常重要的問題，目前正由相關決策機關審議。」

川普則在白宮對記者表示：「我們剛剛就伊朗戰爭達成了一項偉大解決方案。」

「一旦我們簽署協議，海峽將正式開放，這可能很快，非常快，也許本周末就在歐洲簽字。」川普說道，副總統范斯可能代表美國簽署協議。

當被問及伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）是否已批准協議時，川普說：「據我了解，答案是肯定的。」

川普宣布這一消息前，以談判取得進展為由，取消了原定對伊朗的軍事打擊計畫。川普一再表示，任何和平協議都必須確保伊朗無法發展核武。