鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普 11 日（周四）表示，美國和伊朗最快可能在本周末簽署一項和平協議，恢復荷姆茲海峽航運，但伊朗稱尚未就協議作出最終決定。
《路透社》指出，如果協議最終敲定，將是結束這場戰爭迄今為止最大外交突破。伊朗戰爭已造成數千人死亡，導致全球能源價格大幅上漲。
伊朗媒體援引伊朗外交部發言人巴加埃的話報導，稱儘管談判文本大部分內容已經敲定，但伊朗不會在紅線上讓步。
巴加埃說：「伊朗尚未就協議作出最終決定，這是一個非常重要的問題，目前正由相關決策機關審議。」
川普則在白宮對記者表示：「我們剛剛就伊朗戰爭達成了一項偉大解決方案。」
「一旦我們簽署協議，海峽將正式開放，這可能很快，非常快，也許本周末就在歐洲簽字。」川普說道，副總統范斯可能代表美國簽署協議。
當被問及伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）是否已批准協議時，川普說：「據我了解，答案是肯定的。」
川普宣布這一消息前，以談判取得進展為由，取消了原定對伊朗的軍事打擊計畫。川普一再表示，任何和平協議都必須確保伊朗無法發展核武。
川普突然宣布取消軍事行動，美伊局勢再度出現重大變化。不過，在伊朗尚未正式確認協議內容、以色列也對相關進展抱持保留態度下，外界仍在觀察這項被川普形容為歷史性協議是否真能於本周末順利落地。
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