鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 07:10

《MarketWatch》報導，記憶體類股周四 (11 日) 再度回到上升軌道，而摩根士丹利分析師認為，近期的回檔其實有其必要，能為未來更爆炸性的漲勢提供支撐。

美光強彈11%，分析師看好「健康修正」後前景光明(圖：Shutterstock)

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價大漲 11.7%，但與 6 月 3 日創下的收盤高點相比，仍下跌近 10%。南韓記憶體晶片大廠三星 (Samsung Electronics) 股價較近期高點下跌 18%，SK 海力士較高點下跌 13%。

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投資人近來開始擔心記憶體產業景氣循環的榮景是否能夠持續。但摩根士丹利分析師 Shawn Kim 指出，DRAM 仍是 AI 基礎建設擴張中的關鍵瓶頸。目前全球三大 DRAM 製造商——SK 海力士、三星與美光——仍有很大的成長空間可持續受惠。

Kim 在周三報告中表示，「這波產業循環仍在加速，獲利預估持續上修，而且比多數人想像的更加持久。」

Kim 認為，今年以來記憶體類股已大幅上漲，因此出現修正「是不可避免的，而且如果這波記憶體牛市想持續到年底，這種修正反而是健康的。」

在他看來，價格回檔並不代表景氣循環即將結束，而是讓這波榮景得以延長的必要過程。他指出，華爾街持續上調獲利預估，從較長期角度來看，這些獲利成長足以支撐股價上漲。記憶體供應商與客戶簽訂的長期供貨協議，可能進一步推升市場對相關股票的評價。

Kim 表示，若依照過去 DRAM 周期的歷史規律來看，今年底原本應該接近本輪景氣高峰。但他認為，代理型 AI 的快速發展正在創造新的需求，因此真正的高峰可能還要再過好幾個季才會出現。

他補充，若記憶體類股想獲得更高的估值倍數，公司必須維持供給紀律，而且「需求必須能在長期轉化為可持續的經濟效益」。Kim 表示，過去的記憶體產業循環一直都是由供給端而非需求端驅動，最終導致產品供過於求。

Wolfe Research 分析師 Chris Caso 也認為，市場有機會給予記憶體類股「更高的估值倍數」，因長期客戶合約意味著未來的產能擴張將建立在「真實需求預測」之上。長期合約對記憶體產業而言屬新事物，因此投資人的預期中可能尚未完全反映這項變化。

另一方面，記憶體晶片製造商一直受惠於供應短缺，使其得以提高售價。但 Kim 預期，隨著 AI 部署在明年稍晚開始大規模展開，記憶體價格最終仍將下滑。

然而，這對記憶體公司來說未必是壞事。Kim 表示，DRAM 價格下降將使 AI 模型的運行成本更低，進而降低部署成本，並可能帶動更多 AI 需求。

Caso 預測，今年 DRAM 價格將大漲 200%，明年則再上漲 17.5%。他在周四的報告中表示，以位元衡量的記憶體出貨量增長，很可能在明年以前都受到限制，原因是晶片製造所需的無塵室空間不足。