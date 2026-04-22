鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 20:30

根據《Axios》周三 (22 日) 報導，OpenAI 近期已向美國聯邦政府機構、各州政府以及「五眼聯盟」(Five Eyes)成員簡報其最新資安產品，凸顯人工智慧 (AI) 在網路安全領域的應用正快速升溫。隨著企業與政府部門競相導入先進 AI 工具，其在強化防禦能力的同時，也可能帶來駭客利用的潛在風險。

知情人士指出，OpenAI 上周推出名為 GPT-5.4-Cyber 的新模型，並採取分級開放機制。本周二在華府舉辦一場示範活動，邀請約 50 名來自聯邦政府與國安體系的資安實務人員參與，展示該模型在漏洞偵測與防禦應用上的能力。消息人士表示，政府單位申請使用該模型時，須與企業客戶一樣，經過「Trusted Access for Cyber」計畫的審查流程。

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與此同時，Anthropic 也推出其資安模型「Mythos Preview」，兩家公司目前皆與政府合作，評估哪些機構能取得使用權限。Anthropic 考量資安風險，並未全面公開 Mythos，而僅提供約 40 家企業與組織使用，其中包含部分美國聯邦機構。相較之下，OpenAI 採取雙軌策略，一方面提供具備嚴格安全防護的版本給較廣泛用戶，另一方面則透過 Trusted Access 計畫，向資安防禦單位開放權限更高的版本。

在華府活動中，OpenAI 全球事務長 Chris Lehane 表示，此策略有助於讓更多單位，包括地方公共設施如供水系統，取得先進 AI 工具。負責國安政策的主管 Sasha Baker 則指出，公司希望與政府部門合作，優先針對關鍵應用場景發展，並建立跨部門的威脅情報共享機制。此外，OpenAI 也正與各州政府合作，推動取得該模型的使用權。

另一方面，OpenAI 本周也開始向「五眼聯盟」成員進行簡報與審查程序，該情報共享聯盟包含美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭。這顯示 AI 資安工具的應用已逐步擴展至國際安全合作層面。

Anthropic 在美國政府內部的推動則面臨挑戰。美國國防部先前因 AI 安全機制爭議，將該公司列為「供應鏈風險」，但其 Mythos 模型仍持續由國安局 (NSA) 測試使用。