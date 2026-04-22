鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 00:00

國際油價周三 (21 日) 走高，布蘭特原油升破每桶 100 美元，主因伊朗宣布在荷姆茲海峽扣押兩艘貨櫃船，加劇市場對中東局勢升溫與供應受阻的憂慮。與此同時，美國持續對伊朗實施海上封鎖，使能源市場不確定性進一步升高。

截稿前，布蘭特原油上漲逾 3%，報每桶 101.74 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨亦上揚逾 3%，至 92.70 美元。伊朗革命衛隊表示，兩艘船隻未經授權試圖通過荷姆茲海峽，因而遭到扣押。該水道為全球最重要的能源運輸通道之一，約占全球石油供應近兩成，任何干擾都可能迅速反映在油價上。

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另一方面，美國總統川普日前宣布延長對伊朗的暫時停火，指出德黑蘭內部政治分歧嚴重，需要時間提出統一方案。根據其說法，停火將持續至伊朗就結束與美國及以色列的衝突提出具體提案為止。然而，在此期間，美國對伊朗港口的海上封鎖仍將維持。

市場分析指出，延長停火雖降低短期軍事衝突風險，但同時凸顯外交進展有限，談判前景仍不明朗。投資機構認為，川普在停火與封鎖政策上的訊號反覆，使市場仍處於觀望狀態。加上伊朗方面傳出可能缺席在巴基斯坦舉行的會談，以及阿曼外海貨櫃船遭攻擊事件，均加劇市場不安情緒。