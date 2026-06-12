鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-12 08:00

美國總統川普週四 (12 日) 表示，美國與伊朗之間的諒解備忘錄 (MOU) 最快可能於本週末在歐洲簽署，並稱相關討論已提交伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 並獲得批准。他還表示，一旦雙方達成協議，美國將解除對伊朗港口的封鎖，荷姆茲海峽也將重新開放。

川普指出，他本人未必會出席簽署儀式，但副總統范斯 (JD Vance) 將代表美方到場。他表示，這項協議「很快、非常快」就會完成，最快可能於週六或下週一簽署。

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當被問及為何如此確信協議即將達成時，川普表示，伊朗「遭受了重創」，因此比美國更希望達成協議。

「他們遭受的打擊是極少數人能夠承受的，而且他們比我更想達成協議，」川普說。

川普稱，這項協議對伊朗而言將是一筆「偉大的交易」，因為伊朗將有機會重建國家，外界認為這意味著若德黑蘭遵守協議條款，美方將逐步解除制裁。

不過，川普也坦言，目前這份諒解備忘錄僅是在概念上處理伊朗核材料問題。儘管他過去曾多次主張伊朗必須交出高濃縮鈾庫存，但即將簽署的文件本身並未具體處理相關問題，而是為後續談判建立框架。

根據規劃，這份諒解備忘錄將要求伊朗承諾不取得核武器，但有關高濃縮鈾庫存、核材料移除等敏感議題，仍有待後續協商。

川普則淡化外界疑慮，表示在美軍去年空襲伊朗核設施後，「沒有人能接近那些核材料」，因為它們「被埋在山底下」。

他重申，相信穆吉塔巴已親自批准協議。「據我了解，答案是肯定的，」川普說。

川普稍早宣布取消原定第三天對伊朗發動的空襲與轟炸行動。他此前曾在社群媒體表示，美國將在「不久的將來」奪取伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島 (Kharg Island)，但隨後改口表示，若雙方順利簽署協議，相關軍事行動將被排除。

此外，川普表示，一旦協議達成，美國將立即解除對伊朗港口的封鎖，荷姆茲海峽也將恢復正常通行。他宣稱，這條全球重要能源航道其實「幾個月來一直都是開放的，只是外界不知道」，意指美方已悄悄協助部分油輪穿越海峽，但全球大部分航運仍受到嚴重干擾。

不過，伊朗官方對於協議即將拍板的說法仍保持保留態度。

路透報導，伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmaeil Baghaei) 週四向伊朗官方通訊社伊通社 (IRNA) 表示，德黑蘭尚未就與美國達成協議作出最終決定，任何有關協議簽署的報導都仍屬猜測。

巴格赫里強調，伊朗不會在談判中對自身「紅線」作出妥協，目前協議文本的大部分內容已經定稿，但美方在談判過程中一再改變立場，因此一切尚未正式敲定。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 辦公室表示，以色列並非美伊之間正在醞釀的諒解備忘錄參與方，但川普已向以方保證，最終協議將包括移除濃縮鈾材料、拆除濃縮設施、限制飛彈生產，以及要求伊朗停止支持區域代理武裝勢力等條件，以確保伊朗無法取得核武能力。

在市場方面，川普先前揚言對伊朗發動「非常強硬」打擊，一度推升油價走高，但隨著他宣布取消空襲計畫，加上市場押注和平協議有望達成，國際油價應聲重挫。