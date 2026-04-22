鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 19:40

《路透》周三 (22 日) 報導，美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 正積極推動美國國會加強對中國半導體產業的限制。知情人士指出，美光近期向國會遊說，支持一項名為《硬體技術多邊協調管制法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act, 簡稱 MATCH 法案) 的新立法，旨在填補現行出口管制漏洞，限制中國競爭對手取得關鍵製造設備。

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擴大設備管制範圍 瞄準中國記憶體崛起

知情人士表示，美光向國會強調，華府需採取更多行動，防止中國在記憶體市場複製其在太陽能等產業的主導地位，並將此議題上升至國家安全層級。

目前全球記憶體市場仍由韓國三星電子與 SK 海力士主導，美光為第三大廠，也是唯一主要的美國供應商。然而，儘管美國商務部已對長鑫存儲與長江存儲實施出口限制，中國業者仍持續快速擴張。

產業遊說與政策角力升溫 出口管制成關鍵戰場

消息人士指出，美光在法案制定過程中持續與國會互動，其執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 近期曾與眾議院外交事務委員會及參議院銀行委員會共和黨成員舉行閉門會議。

另一方面，美光也正於紐約州建設大型晶片製造基地，顯示美國本土製造布局持續推進。

值得注意的是，美國商務部本月曾發布照片，顯示艾司摩爾執行長福克 (Christophe Fouquet) 與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 會面，突顯跨國企業在政策協調中的角色。

MATCH 法案只是眾多出口管制相關立法之一。眾議院外交事務委員會同日還將審議多項法案，涵蓋商務部許可機制、跨部會協調流程、實體清單 (Entity List)、執法與罰則等面向。

委員會幕僚表示，這一系列立法行動是自 2018 年《出口管制改革法》以來最大規模的一次推動。

不過，前美國商務部工業暨安全局 (BIS) 官員柯倫 (Kate Koren) 指出，該機構過去一年運作不佳，未能有效執行職責。她表示，目前國會兩黨普遍認為，BIS 未能發揮應有功能。

《路透》曾報導，BIS 內部近期動盪，且在美中貿易談判期間，一度暫緩推出新的出口限制措施。