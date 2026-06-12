鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-12 11:18

SpaceX 即將在美股 IPO，不僅市場指望法人機構在追逐對 SpaceX 上市前持股而遭受凍結的龐大資金可望獲得釋出，並進一步回流台股，同時，在 SpaceX 完成在美股 IPO 之後，低軌衛星 (LEO) 產業在包括聯發科 (2454-TW)、華通 (2313-TW) 昇達科 (3491-TW) 及晶技 (3042-TW) 等供應鏈個股走勢，更受到矚目。

就整體台股而言 ，外資在 6 月以來在台股集中市場累計賣超 4732.5 億元，部分原因可能與對台股科技類股的獲利了結有關，但另一原因則爲自台股提款轉而參與 SpaceX 在美股 IPO，資深證券分析師簡伯儀指出，外資頻頻在台股賣超抽取資金動作，可能在 SpaceX 在美股的 IPO 告一段落，而中止持續賣超，甚至在 SpaceX 在美股完成 IPO 後，以獲解凍的資金回流大幅回補在台股的部位。

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事實上，這些 SpaceX 供應鏈個股，都是在各產業領域的龍頭，甚至如華通已從事低軌衛星 PCB 生產達 20 餘年，與馬斯克旗下企業除特斯拉汽車板未供應之外，其餘各產品都有供應。

同時，華通在去年年營收 759.96 億元，年增 4.87%，毛利率 18.58%，年增約 2.6 個百分點，全年稅後純益 65.67 億元，年增約 17%，每股純益 5.51 元，營收及獲利都創歷史次高。其中，全年 LEO 板營收逾 151 億元，創新高，占去年營收比重衝上 20% 的大關。

同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長，在接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對華通的出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。

而晶技與聯發科合作，產品應用指向 SpaceX 開發新版的衛星直聯語音 (D2C) 新型態應用，兩者是頻率元件及台灣 IC 設計業的龍頭，其後續應用及業績的發展極受市場關注。

昇達科表示，低軌衛星應用需求仍維持強勁，5 月低軌衛星相關營收占比仍高達 75%；累計今年 1-5 月，低軌衛星營收占比也達 78.6%，而與去年同期相較，不論是 5 月單月營收，或是 1-5 月營收，相較去年同期都有超過 50% 以上的增長幅度，顯示公司產品組合持續朝高成長應用領域集中，低軌衛星業務已成為推動營運成長的重要核心動能。

近期全球低軌衛星產業發展仍維持正向。根據產業報導預估，2026 年底全球低軌衛星通訊用戶數有機會突破 1500 萬戶，且低軌通訊衛星規模將持續擴大；同時，D2C 衛星直連裝置應用也被視為未來衛星通訊市場的重要成長方向。