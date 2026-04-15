鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-15 21:41

美股主要指數周三 (15 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢，標普 500 指數逼近歷史高點。市場一方面關注中東局勢進展與潛在和平談判訊號，另一方面消化企業財報表現，並等待聯準會 (Fed) 官員釋出最新談話。資金面方面，風險情緒回溫帶動股市走強，債市與美元走勢相對穩定。

〈美股早盤〉財報＋中東局勢成焦點！主要指數開高 標普500逼近歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。台積電 ADR 漲跌近 0.2%。

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歐洲股市表現分歧，泛歐 STOXX600 指數小跌 0.2%；亞洲市場則持續修復跌幅，中國藍籌股指數已收復伊朗戰事爆發以來的跌幅。整體而言，隨著市場逐步消化地緣政治風險，資產價格中的戰爭風險溢價正明顯回落。

停火與談判預期升溫 風險資產吸引力回升

市場情緒改善，主要來自美國與伊朗可能展開第二輪談判的訊號。美聯社報導指出，雙方正接近延長停火並重啟長期和平協議討論。美國總統川普則表示，談判可能在「未來兩天內」展開，並稱戰事「接近結束」。

在此背景下，投資人逐步撤出避險部位，重新布局風險資產。德國貝倫貝格銀行首席經濟學家施米丁指出，戰爭引發的流動性需求已開始逆轉，有助於支撐股市等風險性資產表現。

儘管衝突仍未明確落幕，但市場已大幅降低對供應衝擊的最壞預期。先前戰事一度影響全球約五分之一原油供應，引發通膨升溫疑慮，並可能迫使各國央行維持較高利率水準。不過隨著談判進展浮現，相關擔憂暫時緩解。

科技股領軍反彈 財報成後續關鍵觀察

資金回流股市之際，科技股表現尤為突出。那斯達克 100 指數寫下自 2021 年以來最長連續上漲紀錄，軟體類股 ETF 近兩個交易日上漲 6.4%。個股方面，甲骨文大漲 18%，微軟與 Palantir 亦分別上漲約 6%。

市場人士指出，美國科技股在經歷前期修正後，估值已較半年前更具吸引力，即使地緣政治風險仍存，其穩定的獲利能力仍受到投資人青睞。

另一方面，國際油價隨市場情緒回穩而走高，布蘭特原油期貨上漲約 1%，逼近每桶 96 美元。美國國債價格小幅下跌，2 年期公債殖利率上升至 3.76%；美元小幅走強，黃金價格則回落至每盎司 4800 美元附近。

進入財報季後，市場關注焦點轉向企業基本面。分析人士指出，在股市接近今年高點之際，後續漲勢將更仰賴企業獲利表現，而非單純的市場情緒推動。巴克萊策略師表示，財報將成為投資人判斷是否進一步追價或獲利了結的關鍵依據。

此外，銀行業高層近期釋出對經濟前景的相對正面看法。美國銀行執行長莫伊尼漢指出，客戶活動與消費支出仍維持穩健，顯示美國經濟具備韌性，相關訊號亦有助於支撐市場風險偏好。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.39%，至每股 365.48 美元

中國正評估限制對美出口高階太陽能製造設備，已與相關設備供應商展開初步磋商。消息人士指出，該措施若落實，恐衝擊美國企業擴大本土太陽能產能的計畫，也可能加劇美中在能源與科技領域的競爭態勢。若出口限制上路，可能影響包括特斯拉在內的美國企業擴產進度。

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 2.56%，至每股 54.72 美元

美國銀行 (Bank of America) 周三美股盤前公布的第一季財報優於市場預期，受惠於股市交易與投資銀行業務強勁表現，在市場波動加劇帶動下，交易部門繳出亮眼成績，推升整體獲利成長。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價上漲 3.67%，至每股 190.07 美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三美股盤前公布 2026 會計年度第一季財報，在投資銀行與交易業務同步走強帶動下，獲利與營收雙雙優於市場預期，顯示在市場劇烈波動與地緣政治不確定性升溫之際，大型華爾街銀行仍受惠於交易活動熱絡。

今日關鍵經濟數據：

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