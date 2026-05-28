台股今 (28) 日早盤多頭氣勢強勁，盤中最高上漲 697 點至 44,954 點，再創盤中新高，逼近 45000 點大關，然而盤中傳出伊朗襲擊美國空軍基地、中東局勢驟變，引發全球期指與亞股跳水，大盤急速翻黑狂殺，最低跌近 1000 點。終場收 43636.44 點，下跌 620.36 點或 1.4%，守住 5 日均線，盤中振幅達 1717.73 點，爆出成交天量 1.59 兆元。