鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (28) 日早盤多頭氣勢強勁，盤中最高上漲 697 點至 44,954 點，再創盤中新高，逼近 45000 點大關，然而盤中傳出伊朗襲擊美國空軍基地、中東局勢驟變，引發全球期指與亞股跳水，大盤急速翻黑狂殺，最低跌近 1000 點。終場收 43636.44 點，下跌 620.36 點或 1.4%，守住 5 日均線，盤中振幅達 1717.73 點，爆出成交天量 1.59 兆元。
權值股高檔劇震，台積電 (2330-TW) 早盤最高觸及 2360 元新天價，終場下跌 5 元，收 2295 元。聯發科 (2454-TW) 下跌 230 元，跌約 5%；鴻海 (2317-TW) 跌約 0.5%；廣達 (2382-TW) 跌約 1%，台達電 (2308-TW) 亦翻黑跌約 5%。
記憶體族群受惠市況復甦與法說會題材，今日資金避險進駐。南茂 (8150-TW) 漲停，力積電 (6770-TW) 漲約 7%；南亞科 (2408-TW) 勁漲約 3%，旺宏 (2337-TW) 漲約 2%，
被動元件族群受 AI 伺服器升級拉貨題材帶動，表現依舊強眼。凱美 (5317-TW)、立隆電 (2472-TW) 雙雙噴上漲停鎖死，華新科 (2492-TW) 漲約 8%，國巨 (2327-TW) 漲約 5%。
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