鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 12:19

中東局勢再度升溫，科威特軍方周四 (28 日) 表示，因應「敵對飛彈與無人機威脅」，已啟動防空系統，加上同日稍早，美國官員證實美軍前晚再次對伊朗發動空襲，讓國際油價反彈幅度擴大到 3% 以上。

國際油價前日原本因荷姆茲海峽重啟曙光而重挫 5%，但周四反彈，目前布蘭特原油 (Brent) 漲 3.62%，暫報每桶 97.70 美元，西德州中質原油 (WTI) 漲 3.87%，每桶暫報 92.16 美元。

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根據科威特武裝部隊在社群平台 X 上的聲明，外界若聽到爆炸聲，主要是防空系統攔截攻擊所致。這份聲明並未說明攻擊來源。

最新事件發生在中東緊張局勢再度升溫之際，原因是美軍證實周三晚間對伊朗發動新一輪空襲。

一名美國官員向 MS NOW 表示，美軍這波行動鎖定被認為威脅駐中東美軍與荷姆茲海峽商業航運安全的目標。

然而短短數小時前，美國總統川普才剛否認伊朗媒體有關恢復這條戰略水道通行協議的報導。

匿名的美國官員表示，美軍也擊落了四架伊朗攻擊型無人機，並摧毀位於伊朗港口城市阿巴斯港 (Bandar Abbas) 的一座地面控制站，當時該設施正準備發射第五架無人機。

不過這名官員強調：「這些行動是經過衡量、純屬防禦性質，目的在於維持停火狀態。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周四則在伊朗半官方媒體塔斯尼姆 (Tasnim) 發布的聲明中表示，在美軍隊阿巴斯機場附近發動攻擊後，已對美軍一處基地發動攻勢。

IRGC 還警告：「若再發生類似事件，我們的回應將更為果斷。」