鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 14:10

行政院副院長鄭麗君今（28) 日上午召開非半導體 232 關稅優惠說明記者會，面對媒體高度關心台廠擴大赴美投資，以及國內金融機構提供 2500 億元融資保證機制協助企業。國發會主委葉俊顯透露，「融保機制」的推動已有實質且關鍵的進展。目前除了主要公股行庫皆已全數通過董事會核議外，多家具備跨境金融實力的指標性民營金控，如中信金、玉山金及富邦金也在內部核定中。

葉俊顯指出，目前包含中信金、玉山金及富邦金等前三大民營金融機構，均已表達強烈的加入意願，公私銀行的聯手將形塑強大的「金援國家隊」。國發會預估將在 6 月中旬與所有表達意願的行庫正式簽署 MOU（合作備忘錄），隨後即會與台銀展開實質簽約。等到整體前置作業與系統對接完成後，便可全面開放業者提出融資保證申請。

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這項機制的核心在於由公股與民營行庫攜手提供多元融資與信用保證，直接在金融端給予赴美投資的台廠最直接、最即時的資金協助。

葉俊顯強調，過往台廠海外設廠常因擔保品不足或跨國徵信不易而遭遇融資瓶頸，如今透過融保機制，結合各大銀行的跨境網點與公信力，將能有效降低授信風險。