鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 20:30

根據《CNBC》周三 (15 日) 報導，美國總統川普表示，美伊戰事已「非常接近結束」，並稱伊朗方面有意盡快達成協議。他在接受《福斯財經》(Fox Business) 專訪時指出，美方在軍事上已「完全擊敗」伊朗，並強調若美國此刻撤出，伊朗恐需長達 20 年才能重建。

川普樂觀喊盤！美伊戰事接近落幕、股市要起飛(圖：REUTERS/TPG)

川普同時表示，伊朗「非常想達成協議」，顯示雙方仍存在透過外交途徑結束衝突的可能。儘管上週末和平談判未能取得進展，市場對於戰事透過談判落幕的期待持續升溫。

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針對戰事引發的市場波動，川普淡化相關衝擊，並預測因供應中斷而飆升的油價將很快回落。他強調，美方軍事行動的核心目標仍是阻止伊朗取得核武。

川普並看好戰後市場表現，直言戰事結束後「股市將大幅上漲」，並稱目前市場「已經在上漲」。

另一方面，白宮官員透露，美伊第二輪談判仍在討論中，但尚未敲定具體時間。川普隨後接受《紐約郵報》(New York Post) 訪問時則表示，新一輪談判可能在未來兩天於伊斯蘭馬巴德舉行，顯示談判地點與時程仍存在變數。

外界關心，雙方是否能在為期兩週的脆弱停火期限屆滿前重啟談判。此前已有報導指出，停滯的和平協商可能在期限到期前恢復。