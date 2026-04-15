鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-16 01:00

富國銀行 (Wells Fargo) 股票策略團隊表示，拜多重因素交織帶來的經濟「糖效應」所賜，標普 500 指數有望在 7 月前衝上 7300 點。但好景不長，隨著通膨明顯加速回溫，美股到了 2026 年下半年恐怕會再度動盪。

富國銀行首席股票策略師 Ohsung Kwon 列出四項因素，認為將推動未來幾個月經濟強勁成長。首先，美國總統川普《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act) 帶來的稅收優惠，應該足以抵銷油價上漲導致的生活成本增長。

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其次，在今年最高法院裁決出爐後，關稅稅率調降，加上伊朗衝突引發的供應鏈衝擊，可能促使企業因為庫存即將枯竭而緊急補貨，進而提振供應管理協會 (ISM) 的製造業指數及相關工業股表現。

最後，今年夏季的世界盃 (World Cup) 可望提振消費，同時推升部分民生價格。

Ohsung Kwon 團隊在報告中說：「我們預期市場將持續超漲，直到 2026 年下半年經濟成長開始放緩，以及通膨數據出現令人意外的增幅。」

Ohsung Kwon 及其團隊看好那斯達克 100 指數 (NDX-US) 的上漲空間。儘管 2026 年至今，以科技股為主的那斯達克 100 指數表現落後標普 500 指數等大盤，但科技股的盈餘預測仍持續攀升，造成股價表現與盈餘預期顯著背離。只要第 1 季財報季沒有重大意外，這種差距應會很快收斂。

事實上，早在伊朗衝突爆發前，Ohsung Kwon 團隊就曾警告通膨可能在今年稍晚重新加速升溫。而開戰後的油價暴漲，更進一步鞏固了該團隊對「另一波通膨浪潮即將來臨」的預期。

價衝擊對消費的衝擊通常較晚到來，影響往往在三個月後才會顯現，這可能造成今年稍晚將出現經濟成長放緩。

Ohsung Kwon 指出，一年期通膨交換合約持續低估了高油價的影響。他對多項關鍵變數進行了迴歸分析，結果顯示投資人應預期未來三到六個月內，名目消費者物價指數 (CPI) 增速將持續維持在 3% 以上。