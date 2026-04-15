鉅亨網編譯段智恆
《路透》周三 (15 日) 報導，中國正評估限制對美出口高階太陽能製造設備，已與相關設備供應商展開初步磋商。消息人士指出，該措施若落實，恐衝擊美國企業擴大本土太陽能產能的計畫，也可能加劇美中在能源與科技領域的競爭態勢。
目前相關政策尚未定案，亦未進入正式徵詢產業意見階段。在歷經多年積極擴產後，中國太陽能產業正面臨產能過剩壓力，市場對進一步政策調整保持高度關注。截稿前，中國商務部與國務院尚未回應相關詢問。
若出口限制上路，可能影響包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的美國企業擴產進度。特斯拉近年積極推動在美建立太陽能製造能力，目標是在 2028 年前達成 100GW 產能。《路透》曾報導，特斯拉正尋求向中國供應商採購約 29 億美元設備，並已與蘇州邁為科技等廠商接洽。
分析人士指出，中國掌握全球逾八成太陽能板零組件供應，且擁有主要設備製造商，一旦限制高階設備出口，將直接影響美國在地製造進程。
此外，相關措施也可能擴大中國對關鍵技術的出口管制範圍，延續先前對稀土等資源的管制策略。此舉發生在美中競逐新一代能源與算力基礎建設之際，包括以太陽能供電的軌道資料中心 (space-based computing) 也成為競爭焦點。
市場也關心，美國企業正試圖利用中國產業低迷期擴張影響力。安徽華晟新能源董事長徐曉華先前表示，馬斯克意圖藉由產業下行階段取得設備與人才，呼籲中國業者加強維持技術優勢。
研究機構指出，若特斯拉成功推動太陽能自主供應體系，將對中國業者構成重大威脅，不僅可能流失重要客戶，也可能培養出新的競爭對手。在當前產業獲利壓力升高之際，此一風險尤為敏感。
據了解，中國監管機構近期已與蘇州邁為科技等企業接觸，討論限制向美國出口高階設備的可能性，特別是涉及異質結 (HJT) 技術的設備。該技術透過在矽晶圓兩側覆蓋超薄矽層，提高光電轉換效率，被視為新一代高效太陽能技術。
目前尚不清楚限制措施是否會擴及其他市場、何時實施，或涵蓋哪些產品。2025 年中國曾考慮對高階電池與儲能材料出口實施許可制度，但延後至今年 11 月執行。
分析指出，相關政策討論正值中國國家主席習近平與美國總統川普預計下月舉行峰會前夕，雙方均視此次會談為穩定貿易關係的重要契機，相關動向備受市場關注。