鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 19:30

《路透》周三 (15 日) 報導，中國正評估限制對美出口高階太陽能製造設備，已與相關設備供應商展開初步磋商。消息人士指出，該措施若落實，恐衝擊美國企業擴大本土太陽能產能的計畫，也可能加劇美中在能源與科技領域的競爭態勢。

目前相關政策尚未定案，亦未進入正式徵詢產業意見階段。在歷經多年積極擴產後，中國太陽能產業正面臨產能過剩壓力，市場對進一步政策調整保持高度關注。截稿前，中國商務部與國務院尚未回應相關詢問。

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恐衝擊美國擴產計畫 特斯拉布局受關注

若出口限制上路，可能影響包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的美國企業擴產進度。特斯拉近年積極推動在美建立太陽能製造能力，目標是在 2028 年前達成 100GW 產能。《路透》曾報導，特斯拉正尋求向中國供應商採購約 29 億美元設備，並已與蘇州邁為科技等廠商接洽。

分析人士指出，中國掌握全球逾八成太陽能板零組件供應，且擁有主要設備製造商，一旦限制高階設備出口，將直接影響美國在地製造進程。

此外，相關措施也可能擴大中國對關鍵技術的出口管制範圍，延續先前對稀土等資源的管制策略。此舉發生在美中競逐新一代能源與算力基礎建設之際，包括以太陽能供電的軌道資料中心 (space-based computing) 也成為競爭焦點。

中國憂技術外流 防範美企崛起競爭

市場也關心，美國企業正試圖利用中國產業低迷期擴張影響力。安徽華晟新能源董事長徐曉華先前表示，馬斯克意圖藉由產業下行階段取得設備與人才，呼籲中國業者加強維持技術優勢。

研究機構指出，若特斯拉成功推動太陽能自主供應體系，將對中國業者構成重大威脅，不僅可能流失重要客戶，也可能培養出新的競爭對手。在當前產業獲利壓力升高之際，此一風險尤為敏感。

據了解，中國監管機構近期已與蘇州邁為科技等企業接觸，討論限制向美國出口高階設備的可能性，特別是涉及異質結 (HJT) 技術的設備。該技術透過在矽晶圓兩側覆蓋超薄矽層，提高光電轉換效率，被視為新一代高效太陽能技術。

目前尚不清楚限制措施是否會擴及其他市場、何時實施，或涵蓋哪些產品。2025 年中國曾考慮對高階電池與儲能材料出口實施許可制度，但延後至今年 11 月執行。