鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-15 20:50

美國銀行 (Bank of America) 周三 (15 日) 美股盤前公布的第一季財報優於市場預期，受惠於股市交易與投資銀行業務強勁表現，在市場波動加劇帶動下，交易部門繳出亮眼成績，推升整體獲利成長。

圖：美銀 Q1 財報

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財報顯示，美國銀行 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 每股獲利報 1.11 美元，高於市場預期的 1.01 美元；淨利年增約 17% 至約 86 億美元，營收則年增約 7% 至 304 億美元。受股市劇烈震盪帶動，股票交易收入大增 30% 至約 28 億美元，創下歷史新高，並帶動整體交易業務表現。整體銷售與交易收入成長至約 64 億美元。

相較之下，固定收益交易收入約 35 億美元，略低於市場預期，成為少數未達標項目。

市場波動推升交易收入 投行業務同步回溫

分析指出，第一季市場環境劇烈變動，包括中東戰事推升油價、人工智慧 (AI) 估值疑慮升溫，以及聯準會 (Fed) 政策轉趨鷹派，帶動資金輪動與交易量放大，有利投行與交易部門表現。

此外，併購與資本市場活動回溫，也進一步支撐投資銀行業務。第一季投資銀行收入年增約 21% 至約 18 億美元，優於市場預期，顯示大型交易需求仍具韌性。數據顯示，第一季全球併購交易總額超過 1.2 兆美元，其中多筆大型科技併購案金額超過 100 億美元，創下單季新高。

美國銀行亦參與多項大型交易顧問案，包括食品與醫療設備等產業併購，並協助企業上市計畫，帶動顧問費收入成長。

消費與放款動能穩健 關注私募信貸風險

在基本面方面，美國銀行指出，第一季信用卡與簽帳卡支出年增 6%，顯示消費動能仍具支撐。不過，受中東戰事推升油價影響，3 月汽油相關支出年增達 16%，反映能源價格上升對消費結構的影響。

此外，銀行資產品質維持穩定，信用損失準備金約 13 億美元，低於去年同期，顯示借款人違約風險尚未明顯惡化。淨沖銷比率亦改善至 0.48%。

放款業務方面，第一季貸款餘額年增約 8.5% 至約 1.21 兆美元，帶動淨利息收入年增 9% 至約 157 億至 159 億美元，優於市場預期，反映利率環境與資產重新定價的正面效應。

此外，市場亦關注銀行對私募信貸 (Private credit) 曝險。美國銀行揭露相關融資規模約 200 億美元，並強調相關貸款多具優先償還順位且基本面穩健。不過，在 AI 投資熱潮與資產評價壓力下，該市場仍面臨資金流出與信用風險疑慮。