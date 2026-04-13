鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-13 21:40

美股主要指數周一 (13 日) 開盤走低，延續近期震盪走勢，主因美伊周末談判未能達成協議，加上美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，推升國際油價突破每桶 100 美元，引發市場對通膨與能源供應風險的擔憂。道瓊工業指數下跌逾 300 點，標普 500 與那斯達克同步走弱，市場避險情緒升溫，資金轉向美元等避險資產，能源價格飆升則加劇對利率維持高檔的預期。

〈美股早盤〉 美伊談判破局、油價破百 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 350 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.3%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數漲近 0.1%。台積電 ADR 跌近 0.3%。

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美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，國際油價強勢突破每桶 100 美元，帶動全球股債同步走跌，市場再度聚焦能源供應風險與通膨壓力。隨著美伊談判破局，投資人情緒轉趨謹慎，但整體跌勢相對有限，顯示市場仍對局勢緩解抱持期待。

債市方面，油價飆升推升通膨預期，全球公債價格普遍走低。美國 2 年期公債殖利率上升至約 3.82%，美元指數上漲 0.3%，為一週來最大升幅；黃金則小幅回落至每盎司 4710 美元附近。

市場關注焦點仍集中在荷姆茲海峽的能源運輸風險。若封鎖措施全面落實，恐影響波斯灣主要能源出口流向，進一步擴大全球供應衝擊。伊朗方面亦警告，將對相關船隻與港口採取反制行動，使局勢升溫風險持續攀升。

不過，市場反應相對溫和。瑞士人壽銀行 (Swiss Life Banque Privée) 投資主管指出，股市與油價波動幅度低於預期，顯示投資人仍將封鎖視為談判工具之一，而非全面升級衝突的訊號。

隨著財報季正式展開，市場焦點逐步轉向企業基本面。分析師預估，標普 500 第一季獲利將年增約 12%，強勁財報有助於支撐股市表現。摩根士丹利 (MS-US) 策略師威爾森 (Mike Wilson) 亦表示，即使伊朗衝突持續，企業獲利動能仍可限制股市下行空間，建議投資人逢低布局風險資產。

歐洲市場方面，受到匈牙利政局變化影響，福林升至四年高點，當地股市創下歷史新高，但泛歐 STOXX600 指數仍下跌約 0.8%，跟隨全球市場走弱。

油價飆升與通膨壓力再起，已使市場重新評估貨幣政策路徑。日本 10 年期公債殖利率一度升至 1997 年以來高點，美國貨幣市場則顯示，聯準會 (Fed) 今年底前降息機率已降至兩成以下。在能源價格維持高檔之際，市場普遍認為，若缺乏明確的地緣政治解決方案，股市反彈空間將受到限制。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

焦點個股：

高盛 (GS-US) 盤前股價下跌 3.81%，至每股 873.19 美元

高盛 (Goldman Sachs) 盤前股價下跌逾 2%，儘管第一季財報優於預期。該行每股獲利 17.55 美元、營收 172.3 億美元，均高於市場預估，主要受惠股票交易創紀錄及投資銀行收入成長。不過，固定收益、外匯與商品 (FICC) 業務收入僅 40.1 億美元，明顯低於市場預期，成為股價承壓主因。

百思買 (BBY-US) 盤前股價下跌 2.34%，至每股 60.91 美元

百思買 (Best Buy) 盤前股價下跌約 4%，因高盛將其評等調降至「賣出」。分析指出，雖然第一季可望受惠電腦需求提前拉貨與退稅帶動同店銷售成長，但隨著記憶體成本上升逐步反映至產品價格，後續銷售可能面臨壓力。

Palantir(PLTR-US) 盤前股價上漲 1.27%，至每股 129.69 美元

Palantir 盤前股價反彈逾 2%，收復部分上周跌幅。該股上周重挫 13.4%，創 2025 年 4 月以來最大單周跌幅，主因市場擔憂人工智慧發展可能衝擊軟體公司既有商業模式，導致資金短線撤出。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通策略師表示，擁有較長期投資期限的投資者，應把地緣政治因素引發的股市走弱當作「逢低買進」的機會。分析師指出，即使短期波動仍將持續，局勢升級也不太可能曠日持久。