search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈美股早盤〉 美伊談判破局、油價破百 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美股主要指數周一 (13 日) 開盤走低，延續近期震盪走勢，主因美伊周末談判未能達成協議，加上美國總統川普宣布封鎖荷姆茲海峽，推升國際油價突破每桶 100 美元，引發市場對通膨與能源供應風險的擔憂。道瓊工業指數下跌逾 300 點，標普 500 與那斯達克同步走弱，市場避險情緒升溫，資金轉向美元等避險資產，能源價格飆升則加劇對利率維持高檔的預期。

cover image of news article
〈美股早盤〉 美伊談判破局、油價破百 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 350 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.3%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數漲近 0.1%。台積電 ADR 跌近 0.3%。


美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，國際油價強勢突破每桶 100 美元，帶動全球股債同步走跌，市場再度聚焦能源供應風險與通膨壓力。隨著美伊談判破局，投資人情緒轉趨謹慎，但整體跌勢相對有限，顯示市場仍對局勢緩解抱持期待。

布蘭特原油盤中大漲逾 7%，站上每桶 102 美元水準，為近期能源市場帶來新一波衝擊。受此影響，標普 500 指數開盤前預估下跌 0.6%，高盛 (GS-US) 因固定收益業務表現不如預期，盤前股價重挫約 4.5%，拖累市場氣氛。

債市方面，油價飆升推升通膨預期，全球公債價格普遍走低。美國 2 年期公債殖利率上升至約 3.82%，美元指數上漲 0.3%，為一週來最大升幅；黃金則小幅回落至每盎司 4710 美元附近。

市場關注焦點仍集中在荷姆茲海峽的能源運輸風險。若封鎖措施全面落實，恐影響波斯灣主要能源出口流向，進一步擴大全球供應衝擊。伊朗方面亦警告，將對相關船隻與港口採取反制行動，使局勢升溫風險持續攀升。

不過，市場反應相對溫和。瑞士人壽銀行 (Swiss Life Banque Privée) 投資主管指出，股市與油價波動幅度低於預期，顯示投資人仍將封鎖視為談判工具之一，而非全面升級衝突的訊號。

隨著財報季正式展開，市場焦點逐步轉向企業基本面。分析師預估，標普 500 第一季獲利將年增約 12%，強勁財報有助於支撐股市表現。摩根士丹利 (MS-US) 策略師威爾森 (Mike Wilson) 亦表示，即使伊朗衝突持續，企業獲利動能仍可限制股市下行空間，建議投資人逢低布局風險資產。

歐洲市場方面，受到匈牙利政局變化影響，福林升至四年高點，當地股市創下歷史新高，但泛歐 STOXX600 指數仍下跌約 0.8%，跟隨全球市場走弱。

油價飆升與通膨壓力再起，已使市場重新評估貨幣政策路徑。日本 10 年期公債殖利率一度升至 1997 年以來高點，美國貨幣市場則顯示，聯準會 (Fed) 今年底前降息機率已降至兩成以下。在能源價格維持高檔之際，市場普遍認為，若缺乏明確的地緣政治解決方案，股市反彈空間將受到限制。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：
焦點個股：

高盛 (GS-US) 盤前股價下跌 3.81%，至每股 873.19 美元

高盛 (Goldman Sachs) 盤前股價下跌逾 2%，儘管第一季財報優於預期。該行每股獲利 17.55 美元、營收 172.3 億美元，均高於市場預估，主要受惠股票交易創紀錄及投資銀行收入成長。不過，固定收益、外匯與商品 (FICC) 業務收入僅 40.1 億美元，明顯低於市場預期，成為股價承壓主因。

百思買 (BBY-US) 盤前股價下跌 2.34%，至每股 60.91 美元

百思買 (Best Buy) 盤前股價下跌約 4%，因高盛將其評等調降至「賣出」。分析指出，雖然第一季可望受惠電腦需求提前拉貨與退稅帶動同店銷售成長，但隨著記憶體成本上升逐步反映至產品價格，後續銷售可能面臨壓力。

Palantir(PLTR-US) 盤前股價上漲 1.27%，至每股 129.69 美元

Palantir 盤前股價反彈逾 2%，收復部分上周跌幅。該股上周重挫 13.4%，創 2025 年 4 月以來最大單周跌幅，主因市場擔憂人工智慧發展可能衝擊軟體公司既有商業模式，導致資金短線撤出。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

摩根大通策略師表示，擁有較長期投資期限的投資者，應把地緣政治因素引發的股市走弱當作「逢低買進」的機會。分析師指出，即使短期波動仍將持續，局勢升級也不太可能曠日持久。

該行認為美股獲利環境正在走強，支撐樂觀觀點：標普 500 往績獲利增速為 15%，未來 12 個月獲利年增幅將超 20%；同時自伊朗衝突爆發以來，獲利修正廣度維持在 8%，表現具備韌性。


文章標籤

美國經濟聯準會Fed通膨就業市場升息降息財報季銀行股高盛營收獲利股價美國伊朗油價石油原油川普荷姆茲海峽荷莫茲海峽美股早盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數47534.52-0.80%
NASDAQ22844.07-0.26%
S&P 5006791.78-0.37%
美元指數98.8860.24%
現貨黃金4726.10-0.45%
NASDAQ10025064.09-0.21%
費城半導體8877.21-0.14%
倫敦原油期101.82+6.95%
美國10年公債殖利率4.293+0.05%
美國10年公債殖利率4.293+0.05%
ICE布蘭特原油期貨%
高盛集團878.49-3.23%
摩根士丹利175.9146-0.97%
百思買61.0474-2.12%
帕蘭提爾科技129.64+1.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty