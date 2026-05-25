美伊談判現轉機？前CIA局長：德黑蘭開始「眨眼」

鉅亨網編譯許家華 2026-05-26 04:00

隨著美國與伊朗針對戰事停火及荷姆茲海峽重新開放的談判持續進行，美國前中央情報局 (CIA) 局長、私募巨頭 KKR 全球研究院主席 David Petraeus 表示，伊朗似乎正處於「眨眼」階段，顯示德黑蘭可能開始在荷姆茲海峽控制權問題上出現讓步跡象。

（圖：Shutterstock)

彼得雷烏斯在瑞銀亞洲投資論壇接受媒體訪問時指出，若初步和平協議能順利達成，荷姆茲海峽應在無附加條件下恢復開放。他強調，伊朗不應掌控海峽通行權、向船舶徵收費用，或保留未來再次關閉海峽的威脅能力，而目前談判方向似乎正朝此目標前進。

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此番說法出現在美國總統川普近日表示美伊談判已有進展之後。川普稱相關談判正推動結束戰事並重啟荷姆茲海峽，但同時要求談判團隊不要急於達成協議。

根據近期多家媒體披露，目前談判中的主要爭議包括伊朗要求保留境內濃縮鈾庫存，以及對通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費等問題。美國則堅持國際水道不應被單一國家實質控制。

彼得雷烏斯指出，儘管伊朗在先前美國與以色列軍事打擊後軍事能力受到嚴重削弱，但若仍被允許在海峽保有部分控制權，德黑蘭可能反而在戰略層面獲得強化。他表示，伊朗海軍主力艦艇大多已遭摧毀，除部分快艇部隊外，其飛彈能力也受到重大削弱，總部與軍事設施受損，空軍能力亦遭重創。

不過，他警告，伊朗仍保有干擾海上交通能力，包括透過水雷、無人機、飛彈以及快艇襲擊商業船舶，甚至阻止海峽完全恢復戰前狀態。

市場也正密切觀察局勢變化。由於市場對協議前景抱持較高期待，國際油價近日回落至兩周低點，反映投資人認為供應中斷風險可能下降。

另一方面，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周一在印度新德里表示，美方願意讓外交途徑獲得充分機會，若荷姆茲海峽恢復正常運作，後續可針對伊朗核計畫展開更深入協商。不過他也強調，美國不會接受伊朗對國際航道建立控制機制。

然而伊朗方面則淡化外界對協議即將完成的預期。伊朗官員表示，談判雖有進展，但包括濃縮鈾處理、凍結資產以及海峽管理權等問題仍存在重大分歧。