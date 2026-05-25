鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 21:23

富邦金控 (2881-TW) 今(25)日舉行第一季法說會，外界關注全球金融市場今年展望與變數，首席經濟學家羅瑋博士提醒市場在熱捧 AI 的同時，必須緊盯下半年的兩大潛在黑天鵝，包括美伊戰爭引發的供應鏈「存貨斷鏈」危機、7 月川普動用 301 條款的加徵關稅大限。儘管全球金融市場面臨地緣政治與 Fed 降息時程的不確定性，但台灣經濟基本面遠優於其他亞洲國家，一旦風險解除，台灣將成為全球資金的吸金焦點，台幣有機會走升。

羅瑋今天於法說會中剖析全球總經，他指出，現階段全球景氣最核心的關鍵點，仍然在於美伊戰爭的後續發展，「戰事再拖下去，能源價格居高不下，我們要非常小心供應面斷鏈的問題。」

‌



他解析，當前全球廠商的備料及零售商的存貨，已經降到一個非常低的水準，如果戰事持續拖延，油價高漲，全球經濟將會受到嚴重的實質性衝擊。雖然金融市場在 3 月大地震後，4 月因雙邊暫時達成停火協議而出現明顯反彈，但這僅是市場的喘息期，下半年的真正走向仍全然取決於雙邊談判的最終結果。

除了中東戰火，地緣政治的另一個炸彈則來自美國大選與關稅貿易戰。羅瑋特別提醒市場注意一個時間節點，今年 2 月美國最高法院裁定川普不能動用《國際緊急經濟權力法》加徵關稅，因此川普在 3 月迅速宣布改動用「301 條款」對全球展開貿易調查。

羅瑋指出，這項 301 調查結果預計將在 7 月份宣判，時間點正好要趕在 7 月 24 日相關條款加徵關稅的最後期限之前。羅瑋強調，這部分存在的衝擊不容忽視，恐為全球供應鏈與跨國企業下半年的獲利帶來極大的不確定性。

針對全球投資人最焦慮的聯準會 (Fed) 何時採取具體貨幣政策？羅瑋分析，六月份的主席會議上，主席首要任務是調和內部官員們鷹派與鴿派的對立立場。

羅瑋認為，聯準會接下來要採取具體的政策轉折，應該不會太早透露，應該要等到 8 月底傑克森洞年會，華許把具體理念政策措施跟其他國家的央行主要官員溝通，因此，可能要等到 9 月份 FOMC 會議才會做進一步的揭露。

對於新台幣匯率的未來走勢，羅瑋表示，現階段因為中東戰火未歇，美元指數仍處於相對高位，導致新台幣從年初回升後，近期又微幅貶值到 31.6 元附近。羅瑋認為，如果中東戰事告一個段落，全球景氣的擔憂解除，美元避險的角色將會逐漸淡化。