鉅亨網編譯段智恆
戴爾 (DELL-US) 與惠普 (HPQ-US) 股價周一 (13 日) 大幅走高，市場傳出輝達 (NVDA-US) 可能尋求重大併購，甚至有望「重塑個人電腦 (PC) 產業版圖」，引發投資人關注。
根據科技網站 SemiAccurate 報導，輝達已與潛在收購目標洽談超過一年，對象可能是一家「大型公司」，但未具體點名。市場解讀，戴爾與惠普作為全球主要 PC 製造商，成為潛在收購標的之一，帶動股價走揚。
市調機構 Gartner 資料顯示，今年第一季全球 PC 市場中，聯想 (00992-HK) 市占約 27% 居首，惠普約 19% 居次，戴爾則約 17%。在人工智慧 (AI) 浪潮推動下，PC 產業正面臨新一輪轉型契機，市場預期大型科技公司可能透過併購整合資源，加速布局。
輝達目前為全球市值最高企業，亦是人工智慧晶片龍頭，其執行長黃仁勳長期倡議 AI 應用普及，並鼓勵企業將 AI 導入各類業務場景。公司在截至今年 1 月的會計年度中，已投入約 700 億美元於合作夥伴與客戶，以推動 AI 生態系發展。
值得注意的是，戴爾亦為輝達重要合作夥伴之一，生產搭載其晶片的 AI 伺服器，並預估該業務在截至 2027 年 1 月的會計年度中，可貢獻約 500 億美元營收，顯示雙方在 AI 領域的合作已具相當規模。
受併購傳聞激勵，戴爾股價盤中一度大漲逾 7%，其後漲幅收斂至約 6%；惠普股價亦一度上漲逾 6%，盤中維持約 2% 漲幅。截稿前，輝達、戴爾與惠普均未對相關消息作出回應。
隨著 AI 技術快速滲透至終端設備市場，市場正密切關注大型科技企業是否透過併購進一步整合硬體與運算能力，以鞏固在新一波產業競爭中的領先地位。
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