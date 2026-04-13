鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 02:40

根據科技網站 SemiAccurate 報導，輝達已與潛在收購目標洽談超過一年，對象可能是一家「大型公司」，但未具體點名。市場解讀，戴爾與惠普作為全球主要 PC 製造商，成為潛在收購標的之一，帶動股價走揚。

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市調機構 Gartner 資料顯示，今年第一季全球 PC 市場中，聯想 (00992-HK) 市占約 27% 居首，惠普約 19% 居次，戴爾則約 17%。在人工智慧 (AI) 浪潮推動下，PC 產業正面臨新一輪轉型契機，市場預期大型科技公司可能透過併購整合資源，加速布局。

輝達目前為全球市值最高企業，亦是人工智慧晶片龍頭，其執行長黃仁勳長期倡議 AI 應用普及，並鼓勵企業將 AI 導入各類業務場景。公司在截至今年 1 月的會計年度中，已投入約 700 億美元於合作夥伴與客戶，以推動 AI 生態系發展。

值得注意的是，戴爾亦為輝達重要合作夥伴之一，生產搭載其晶片的 AI 伺服器，並預估該業務在截至 2027 年 1 月的會計年度中，可貢獻約 500 億美元營收，顯示雙方在 AI 領域的合作已具相當規模。

受併購傳聞激勵，戴爾股價盤中一度大漲逾 7%，其後漲幅收斂至約 6%；惠普股價亦一度上漲逾 6%，盤中維持約 2% 漲幅。截稿前，輝達、戴爾與惠普均未對相關消息作出回應。