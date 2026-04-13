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荷姆茲海峽要出事了？伊朗嗆反制美國封鎖 油價飆向104美元

鉅亨網編譯段智恆

根據《彭博》報導，伊朗周一 (13 日) 警告，若美國對其航運樞紐實施封鎖，將對波斯灣及周邊所有港口發動攻擊，顯示荷姆茲海峽緊張局勢再度升溫。美國總統川普此前宣布，將封鎖所有與德黑蘭相關的船隻，作為對談判破局的回應，進一步推升能源市場動盪。

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荷姆茲海峽要出事了？伊朗嗆反制美國封鎖 油價飆向104美元(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，5 月交割的西德州原油期貨 (WTI) 上漲 7.26%，至每桶 103.58 美元；6 月交割的布蘭特原油期貨上漲 7.08%，至每桶 101.94 美元。


美封鎖威脅升高 伊朗揚言攻擊區域港口

伊朗武裝部隊透過國營媒體表示，波斯灣港口「要嘛對所有人開放，要嘛對所有人關閉」，並直指美方封鎖行動等同「海盜行為」。伊朗同時重申，即使戰事結束，也將持續掌控這條全球關鍵能源運輸通道。

荷姆茲海峽為全球重要能源樞紐，約占全球石油與液化天然氣運輸量約五分之一。自美國與以色列對伊朗發動攻勢以來，該水道實際上已接近停擺。伊朗最新表態，被視為若美方自紐約時間周一上午 10 時起全面封鎖其港口進出航運，將重新對波灣阿拉伯國家港口發動攻擊的訊號。

此舉也恐加劇美中緊張關係。中國為伊朗原油最大買家之一，中國外交部發言人郭嘉昆表示，此舉將威脅全球貿易，呼籲各方保持克制。

油價飆升與供應緊縮 市場憂通膨壓力再起

在封鎖消息衝擊下，能源價格大幅攀升。布蘭特原油盤中一度上漲約 9%，逼近每桶 104 美元，歐洲天然氣期貨也大漲約 18%。市場出現搶購現貨原油的情況，反映實體供應正迅速收緊。

伊朗國會議長卡利巴夫警告，美國汽油價格可能進一步上漲，甚至讓市場懷念每加侖 4 至 5 美元的水準。若美方成功封鎖伊朗船隻，將切斷德黑蘭重要財源。儘管戰事持續，伊朗仍維持接近戰前的出口規模，並因油價上漲而增加收入。

另一方面，美伊周末在巴基斯坦的談判未能取得進展，雙方在核計畫等關鍵議題仍存歧見。川普表示，不在意伊朗是否重返談判桌，並警告若伊朗攻擊美國或民用船隻，將恢復軍事行動。

此外，中東戰火仍未止息。以色列持續在黎巴嫩對真主黨發動攻勢，並已包圍邊境城鎮賓特朱拜勒。該地被視為真主黨重要據點，衝突升溫恐使戰事進一步擴大。

目前為期兩周的停火協議將於 4 月 22 日到期，伊朗革命衛隊已警告，任何軍艦接近荷姆茲海峽都可能被視為違反停火。分析指出，美國若全面執行封鎖，將面臨軍事與經濟風險，包括遭伊朗飛彈與無人機攻擊，並可能引發衝突升級。

與此同時，葉門叛軍胡塞組織也可能擾亂紅海能源運輸，加劇供應壓力。彭博分析認為，在中國等利害關係國壓力下，美國未必會長期維持封鎖措施。


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美國伊朗川普荷姆茲海峽荷莫茲海峽油價原油能源封鎖波斯灣天然氣通膨中東戰爭供應中國

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