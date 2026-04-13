鉅亨網編譯段智恆 2026-04-13 19:40

根據《彭博》報導，伊朗周一 (13 日) 警告，若美國對其航運樞紐實施封鎖，將對波斯灣及周邊所有港口發動攻擊，顯示荷姆茲海峽緊張局勢再度升溫。美國總統川普此前宣布，將封鎖所有與德黑蘭相關的船隻，作為對談判破局的回應，進一步推升能源市場動盪。

荷姆茲海峽要出事了？伊朗嗆反制美國封鎖 油價飆向104美元(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，5 月交割的西德州原油期貨 (WTI) 上漲 7.26%，至每桶 103.58 美元；6 月交割的布蘭特原油期貨上漲 7.08%，至每桶 101.94 美元。

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美封鎖威脅升高 伊朗揚言攻擊區域港口

伊朗武裝部隊透過國營媒體表示，波斯灣港口「要嘛對所有人開放，要嘛對所有人關閉」，並直指美方封鎖行動等同「海盜行為」。伊朗同時重申，即使戰事結束，也將持續掌控這條全球關鍵能源運輸通道。

荷姆茲海峽為全球重要能源樞紐，約占全球石油與液化天然氣運輸量約五分之一。自美國與以色列對伊朗發動攻勢以來，該水道實際上已接近停擺。伊朗最新表態，被視為若美方自紐約時間周一上午 10 時起全面封鎖其港口進出航運，將重新對波灣阿拉伯國家港口發動攻擊的訊號。

此舉也恐加劇美中緊張關係。中國為伊朗原油最大買家之一，中國外交部發言人郭嘉昆表示，此舉將威脅全球貿易，呼籲各方保持克制。

油價飆升與供應緊縮 市場憂通膨壓力再起

在封鎖消息衝擊下，能源價格大幅攀升。布蘭特原油盤中一度上漲約 9%，逼近每桶 104 美元，歐洲天然氣期貨也大漲約 18%。市場出現搶購現貨原油的情況，反映實體供應正迅速收緊。

伊朗國會議長卡利巴夫警告，美國汽油價格可能進一步上漲，甚至讓市場懷念每加侖 4 至 5 美元的水準。若美方成功封鎖伊朗船隻，將切斷德黑蘭重要財源。儘管戰事持續，伊朗仍維持接近戰前的出口規模，並因油價上漲而增加收入。

另一方面，美伊周末在巴基斯坦的談判未能取得進展，雙方在核計畫等關鍵議題仍存歧見。川普表示，不在意伊朗是否重返談判桌，並警告若伊朗攻擊美國或民用船隻，將恢復軍事行動。

此外，中東戰火仍未止息。以色列持續在黎巴嫩對真主黨發動攻勢，並已包圍邊境城鎮賓特朱拜勒。該地被視為真主黨重要據點，衝突升溫恐使戰事進一步擴大。

目前為期兩周的停火協議將於 4 月 22 日到期，伊朗革命衛隊已警告，任何軍艦接近荷姆茲海峽都可能被視為違反停火。分析指出，美國若全面執行封鎖，將面臨軍事與經濟風險，包括遭伊朗飛彈與無人機攻擊，並可能引發衝突升級。