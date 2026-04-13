鉅亨網編譯段智恆 2026-04-13 20:10

根據《CNBC》報導，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周一 (13 日) 明確表示，英國「不支持」美國對伊朗港口的封鎖行動，並強調不會被捲入伊朗戰爭。與此同時，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 宣布，法英將在未來數日共同主辦國際會議，推動建立多國機制，以恢復荷姆茲海峽的航行自由。

歐洲與美立場分歧 英德拒參與封鎖行動

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施凱爾接受《英國廣播公司》(BBC) 訪問時指出，英國目前的外交與軍事部署重點，在於確保荷姆茲海峽維持開放，而非支持封鎖。他表示，英方具備掃雷能力，但相關行動屬於防禦性質，不會涉及攻擊或封鎖措施。

施凱爾強調，英國過去數周積極與波斯灣國家協調，目的在於「讓海峽保持暢通，而不是關閉」，並重申不會被拖入戰事。

德國方面也表態不會參與封鎖行動。德國政府消息人士指出，川普先前關於其他國家將協助封鎖的說法「模糊且缺乏事實依據」。柏林當局並重申，已多次排除在伊朗戰爭中採取任何軍事行動的可能性。

美國總統川普則於周日表示，對伊朗的封鎖措施將於美東時間周一上午 10 時正式生效，並稱已有其他國家參與，目標是阻止伊朗出口石油。不過，美方並未說明具體參與國家。

法國推「防禦性多國任務」 聚焦維持航道開放

與此同時，馬克宏透過社群平台表示，法國將與英國及其他有意參與的國家，共同推動一項「和平且多國參與」的任務，目標是恢復荷姆茲海峽的航行自由。

他強調，該任務屬於「嚴格防禦性質」，並將與交戰方區隔，預計在情勢允許時儘快部署，但並未明確排除法國未來可能參與美方行動的可能性。

施凱爾則指出，伊朗戰事已對英國民眾造成影響，包括能源價格上升，因此英國希望透過外交與防禦手段，避免國內經濟承受更大衝擊。

在責任歸屬上，施凱爾認為，荷姆茲海峽航運受阻的主因在於伊朗限制通行，而非美方行動。他重申，英國將維持「不介入戰爭，但參與防禦」的立場。