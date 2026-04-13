鉅亨網編譯段智恆 2026-04-13 21:10

這份備忘錄發布之際，亞馬遜稍早宣布，計畫對 OpenAI 投資最高達 500 億美元，強化雙方在人工智慧 (AI) 領域的合作。相較之下，微軟自 2019 年以來已累計投資超過 130 億美元，並在生成式 AI 浪潮初期即支持 OpenAI 發展 ChatGPT，是其最重要的戰略夥伴之一。

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德瑞瑟指出，儘管與微軟的合作對 OpenAI 發展具有關鍵基礎，但許多企業客戶主要使用亞馬遜雲端服務 (AWS) 的 Bedrock 平台，因此與亞馬遜結盟，有助於 OpenAI 更直接觸及企業需求。她透露，自今年 2 月宣布合作以來，來自企業客戶的需求明顯激增。

目前 OpenAI 正積極爭取企業市場市占率，該領域競爭日益激烈，其中 Anthropic 的 Claude 模型已在企業應用中取得領先地位，Google(GOOGL-US) 的 Gemini 也持續擴大攻勢。市場觀察指出，企業客戶正加大 AI 投資力道，使相關競爭升溫，同時也壓縮傳統軟體公司的估值空間。

德瑞瑟稍早受訪時表示，企業業務目前已占 OpenAI 整體營收約四成，預期今年內有望與消費者業務規模持平。她在備忘錄中也批評 Anthropic 的策略過於保守，認為其過度強調限制與控制，而 OpenAI 則採取更開放的發展路線，長期將更具優勢。此外，OpenAI 最新估值已超過 8500 億美元，Anthropic 約為 3800 億美元。

此外，OpenAI 也質疑 Anthropic 在運算資源布局上出現戰略失誤，認為其算力擴張速度落後，與自身差距正在擴大。不過，Anthropic 近期已與 Google 與博通合作，強化算力資源配置。

在合作關係方面，OpenAI 與微軟雖仍維持戰略夥伴定位，但雙方競合關係逐漸浮現。微軟已將 OpenAI 列為潛在競爭對手之一，並加速自研 AI 模型發展；而 OpenAI 也開始與包括 Google、甲骨文 (ORCL-US) 及 CoreWeave(CRWV-US) 等其他雲端服務商合作，以分散算力來源。