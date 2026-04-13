鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-13 20:40

綜合外媒報導，高盛 (Goldman Sachs) 周一 (13 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，在伊朗戰事與市場波動推動下，股票交易收入創下歷史新高，帶動整體營收與獲利優於市場預期。不過，固定收益業務表現疲弱，加上信用成本攀升，拖累股價盤前下跌約 4%。

圖：高盛財報

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高盛第一季每股獲利為 17.55 美元，優於市場預期的 16.49 美元；營收為 172.3 億美元，同樣高於預期的 169.7 億美元，年增 14%。淨利達 56.3 億美元，年增 19%，顯示在市場劇烈波動下，交易與投行業務仍具韌性。

股票交易創紀錄 波動行情推升華爾街交易動能

受地緣政治與人工智慧 (AI) 題材帶動，高盛股票交易部門收入達 53.3 億美元，不僅年增 27%，更較去年第四季紀錄高出逾 10 億美元，創下銀行業歷來單季最高紀錄。

這波成長主要來自股票融資業務擴張，包括對大型避險基金與機構投資人的融資需求增加，以及現貨股票市場撮合交易活絡。

此外，投資銀行業務也同步回溫。第一季投行手續費收入達 28.4 億美元，年增近九成，並高於市場預期，主要受併購交易完成量回升帶動，同時股票與債券承銷收入也有所成長。

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 指出，在市場不確定性升高的環境下，公司仍繳出強勁表現，但也強調地緣政治局勢複雜，風險控管仍為核心策略。

債券業務與資產管理失速 信用成本上升壓抑股價

相較之下，高盛固定收益、外匯與商品 (FICC) 部門表現不如預期，收入為 40.1 億美元，年減 10%，且較市場預估低約 9 億美元，主要因利率產品、房貸與信用業務收入顯著下滑。

資產與財富管理部門收入年增 10% 至 40.8 億美元，但仍低於市場預期，反映私人銀行業務收入疲弱，部分抵銷資產規模擴張帶來的管理費成長。整體管理資產規模升至約 3.7 兆美元。

此外，高盛信用損失準備金攀升至 3.15 億美元，年增近一成，且高於市場預期，主要反映貸款成長與部分批發貸款減值風險。

市場關注，伊朗戰事推升能源價格與市場波動，雖有利交易業務短期表現，但也可能使企業客戶延後併購與資本市場活動，對未來投行收入形成壓力。

高盛也指出，手續費待認列的業務量較前一季略有下滑，顯示未來收入動能可能放緩。同時，私人信貸市場潛在估值過高的風險，也成為市場關注焦點。