鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 23:10

根據最新的市場數據與分析，全球金融環境正經歷一場深刻的體系重塑。僅在 3 個月前，市場還在爭論聯準會 (Fed) 降息的節奏與幅度，當時定價反映了約 2 到 3 次的降息預期。然而，隨著通膨壓力的持續以及經濟數據的韌性，這種預期已徹底消散，取而代之的是市場開始為截至 2027 年累計約 30 個基點的升息進行定價。

這一轉變直接反映在美債殖利率曲線上。目前 10 年期公債殖利率已升至 4.56%，30 年期公債則達到 5.06%。此外，衡量真實借貸成本的 10 年期抗通膨債券 (TIPS) 實質殖利率已攀升至 2.18%，這對長期存續資產和成長型股票構成了顯著的貼現率壓力。

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儘管面臨高利率環境，標普 500 指數表現依舊強勁，其預期本益比維持在 21 倍，這種資產韌性使得聯準會缺乏降息的緊迫動機。

《247wallst》投資文章作者 Omor Ibne Ehsan 分析，目前利率體系重塑主要受以下四個因素驅動：

新型通膨壓力：石油關稅以及 AI 週期帶來的巨大需求，正從聯準會難以僅靠貨幣政策抵銷的角度推升物價。

風險資產的韌性：股市並未遵循教科書模式因高實質殖利率而修正，當增長未見放緩時，聯準會更傾向於維持高利率。

財政溢價 (Fiscal Premium)：因應政府赤字規模，投資者要求更高的回報才願意持有長期債券，導致 10 年期與 30 年期債券利差擴大。

全球溢出效應：英國與日本的公債殖利率同步走高，且美國回購市場出現類似 2019 年的資金緊縮壓力，與政府借貸及量化緊縮 (QT) 密切相關。

在「更高且更久」的利率體系下，各類型投資者面臨不同處境。債券持有者正面臨巨大的帳面損失風險，尤其是存續期間較長的 30 年期債券。對於成長股與股息股而言，當無風險資產收益率超過 4% 時，公用事業、REITs 以及 AI 概念股的估值將受到壓縮。

相反地，退休族群成為了潛在受益者，高利率環境讓現金儲備從機會成本轉變為真正的生息資產。