鉅亨網編譯段智恆 2026-04-06 23:40

輝達周一 (6 日) 盤中股價小幅走低，市場關注其下一代人工智慧 (AI) 晶片生產進度可能面臨調整。KeyBanc 分析師指出，由於高頻寬記憶體 (HBM) 供應進度延遲，輝達可能下修 2026 年新一代 Rubin 圖形處理器 (GPU) 產量。

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KeyBanc 分析師 John Vinh 表示，輝達原先規劃 2026 年 Rubin GPU 產量約 200 萬顆，但目前可能下調至約 150 萬顆，主因是供應商 SK 海力士 (SK Hynix) 與美光 (MU-US) 在 HBM4 認證與供應進度上出現延遲。他指出，Rubin 平台的量產進程受到 HBM 供應瓶頸影響，進而推遲出貨節奏。

輝達執行長黃仁勳先前表示，搭載 Rubin GPU 與 Vera CPU 的 Vera Rubin AI 伺服器已進入全面量產階段，並預期今年下半年開始貢獻營收。該系統效能預計將較現行 Blackwell Ultra 平台提升約 3.3 倍，被視為公司下一波 AI 運算成長動能的關鍵產品。

儘管短期供應面出現雜音，KeyBanc 仍維持輝達「加碼」評等，並給予 275 美元目標價，認為 HBM 供應延遲對長期需求影響有限。該機構預估，輝達今年仍可出貨逾 6 萬套 NV72 AI 伺服器機櫃，支撐整體營收動能。

根據匯豐 (HSBC) 估算，目前 GB300 NV72 機櫃單價約 300 萬美元，未來 Vera Rubin NVL144 約 320 萬美元，而更高階的 Rubin Ultra NVL576 則高達 880 萬美元，顯示 AI 基礎設施投資仍維持高價值水準。