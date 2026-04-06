鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-06 23:10

美國服務業 3 月成長動能轉弱，同時通膨壓力明顯升溫。供應管理協會 (ISM) 周一 (6 日) 公布數據顯示，非製造業指數由 2 月的 56.1 降至 54.0，低於市場預期的 54.9，但仍高於 50 的景氣擴張門檻，顯示服務業持續擴張但速度放緩。

美國服務業 3 月成長動能轉弱，同時通膨壓力明顯升溫。(圖：ZeroHedge)

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值得注意的是，企業成本壓力顯著攀升。價格支付指數大幅跳升至 70.7，創 2022 年 10 月以來新高，單月上升 7.7 點，為近 14 年最大增幅之一，反映能源與原物料成本快速上揚。市場普遍認為，中東戰事推升油價，是本輪成本壓力升高的主要原因。

價格支付指數大幅跳升至 70.7，創 2022 年 10 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

美國 3 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 53.9，前值 59.9

新訂單指數報 60.6，前值 58.6

僱傭指數報 45.2，前值 51.8

供應商交貨指數報 56.2，前值 53.9

存貨指數報 54.8，前值 56.4

價格指數報 70.7，前值 63.0

未完成訂單指數報 53.6，前值 55.9

新出口訂單指數報 50.7 ，前值 57.2

進口指數報 55.2，前值 51.8

庫存景氣指數報 54.3，前值 55.3

圖：ISM

成本壓力飆升 戰事推升通膨預期

報告指出，美國與伊朗戰爭導致油價大幅上漲，全球能源供應受阻，尤其荷姆茲海峽幾近封鎖，對能源運輸造成衝擊。全美平均汽油價格已突破每加侖 4 美元，為逾三年來首見，顯示能源成本正逐步傳導至終端市場。

企業普遍反映燃料成本上升與供應鏈不確定性，促使部分業者提前增加庫存，以因應可能的供應中斷或價格波動。此外，供應商交貨時間延長，相關指數升至 56.2，顯示物流壓力仍在升高。

分析人士指出，通膨壓力再度升溫，可能削弱聯準會 (Fed) 今年降息的空間。儘管部分成本壓力來自先前關稅政策，但戰事帶來的能源價格衝擊，正成為更關鍵的變數，市場預期即將公布的消費者物價指數 (CPI) 將進一步反映這股壓力。

就業轉弱與需求分歧 經濟訊號轉趨複雜

在需求面方面，數據呈現明顯分歧。新訂單指數升至 60.6，創兩年多新高，顯示內需仍具韌性。然而，就業指數大幅下滑至 45.2，為 2023 年底以來低點，單月跌幅達 6.6 點，顯示企業在不確定環境下轉趨保守。

商業活動指數亦下滑至 53.9，創 2024 年中以來最大降幅，顯示整體營運動能放緩。3 月共有 13 個服務業產業維持成長，包括批發、金融與保險、住宿與餐飲等，但零售等少數產業出現萎縮。

值得注意的是，ISM 就業指數與官方就業數據出現落差。政府數據顯示，3 月非農就業新增 17.8 萬人，優於市場預期，主要受醫療保健人員重返工作帶動。分析指出，ISM 就業分項歷來對實際就業預測能力有限，兩者差異並不罕見。