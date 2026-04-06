鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國服務業 3 月成長動能轉弱，同時通膨壓力明顯升溫。供應管理協會 (ISM) 周一 (6 日) 公布數據顯示，非製造業指數由 2 月的 56.1 降至 54.0，低於市場預期的 54.9，但仍高於 50 的景氣擴張門檻，顯示服務業持續擴張但速度放緩。
值得注意的是，企業成本壓力顯著攀升。價格支付指數大幅跳升至 70.7，創 2022 年 10 月以來新高，單月上升 7.7 點，為近 14 年最大增幅之一，反映能源與原物料成本快速上揚。市場普遍認為，中東戰事推升油價，是本輪成本壓力升高的主要原因。
報告指出，美國與伊朗戰爭導致油價大幅上漲，全球能源供應受阻，尤其荷姆茲海峽幾近封鎖，對能源運輸造成衝擊。全美平均汽油價格已突破每加侖 4 美元，為逾三年來首見，顯示能源成本正逐步傳導至終端市場。
企業普遍反映燃料成本上升與供應鏈不確定性，促使部分業者提前增加庫存，以因應可能的供應中斷或價格波動。此外，供應商交貨時間延長，相關指數升至 56.2，顯示物流壓力仍在升高。
分析人士指出，通膨壓力再度升溫，可能削弱聯準會 (Fed) 今年降息的空間。儘管部分成本壓力來自先前關稅政策，但戰事帶來的能源價格衝擊，正成為更關鍵的變數，市場預期即將公布的消費者物價指數 (CPI) 將進一步反映這股壓力。
在需求面方面，數據呈現明顯分歧。新訂單指數升至 60.6，創兩年多新高，顯示內需仍具韌性。然而，就業指數大幅下滑至 45.2，為 2023 年底以來低點，單月跌幅達 6.6 點，顯示企業在不確定環境下轉趨保守。
商業活動指數亦下滑至 53.9，創 2024 年中以來最大降幅，顯示整體營運動能放緩。3 月共有 13 個服務業產業維持成長，包括批發、金融與保險、住宿與餐飲等，但零售等少數產業出現萎縮。
值得注意的是，ISM 就業指數與官方就業數據出現落差。政府數據顯示，3 月非農就業新增 17.8 萬人，優於市場預期，主要受醫療保健人員重返工作帶動。分析指出，ISM 就業分項歷來對實際就業預測能力有限，兩者差異並不罕見。
最新服務業數據呈現「成長放緩、價格上升、就業轉弱」的混合訊號。市場目前對利率走向看法分歧，鴿派關注經濟降溫與就業疲弱，鷹派則聚焦通膨壓力升溫，顯示政策前景仍具高度不確定性。
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