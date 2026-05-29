〈鴻海股東會〉飆漲停創19年新高市值跨越4兆元 小股東期許短期股價衝500元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-29 13:15

電子代工族群今 (29) 日點火上攻，鴻海 (2317-TW) 衝上漲停 289 元，續創 19 年新高價，市值也衝上 4 兆元；而在今日股東會上，股東們也為股價抱屈、並期許公司短期股價可以衝到 500 元。

鴻海股東會。(鉅亨網資料照)

小股東表示，鴻海一年賺 10 幾塊，但股價相較目前大盤「有點委屈」；但也有小股東認為，原本希望鴻海股價短期目標到 300 元，但今天看起來已經快到了，因此應該要有新的目標價 500 元，目標中期到 666 元、長期到 888 元。

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鴻海今日股東會也通過每股配息 7.2 元，創上市以來新高，董事長劉揚偉指出，最早在公司 1991 年上市的時候，是沒有發現金股利的，但今年光發出的現金股利就突破 1000 億元，未來一定會盡量努力，讓股東拿到更高的現金股利。