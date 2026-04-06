鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-06 21:43

市場情緒持續受美國與伊朗戰事消息牽動，投資人一方面期待衝突降溫，另一方面也評估停火談判的不確定性。油價小幅回落後再度反彈，美債與股市同步出現波動，顯示資金仍在風險與避險資產間來回切換。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 0.01%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.0%。台積電 ADR 漲 1.0%。

美股主要指數期貨周一在清淡交易中呈現震盪走勢，市場聚焦美國與伊朗可能推動停火的消息，帶動風險情緒短線回穩。標普 500 期貨小幅上漲 0.1%，布蘭特原油回落至每桶約 108 美元，美元走弱，美國 10 年期公債殖利率維持在約 4.34% 水準。

《Axios》引述消息人士報導，美國盟友正積極推動與伊朗達成最後時刻協議，但未具名人士指出，未來 48 小時內達成協議的機率仍偏低。伊朗外交部發言人則表示，「沒有理性的人會接受這樣的停火提議」。另一方面，川普週末再度對伊朗發出強硬警告，揚言若未達成協議，將摧毀其電力設施等基礎建設。

IG 市場分析師 Sergio Avila 指出，目前市場同時受到施壓與談判訊號影響，缺乏明確方向，「反彈具有戰術意義，但尚未顯示宏觀經濟與金融前景出現實質改善」。

交易員近期高度依賴戰事相關消息進行操作，伊朗戰爭引發的通膨疑慮持續主導市場情緒。不過，荷姆茲海峽航運出現零星恢復跡象，亦對市場形成一定支撐。上周已有法國貨櫃船與日本油輪成功通過該水道，此外，兩艘載運卡達液化天然氣的油輪亦傳出嘗試駛離波灣，若順利通行，將成為戰事爆發以來首批運往區域外市場的貨物。

然而，地緣政治風險仍未解除。川普在接受《Axios》訪問時重申，若伊朗未達成協議，美方將「摧毀當地一切」，並預告將於週一下午 1 時召開記者會，同時設定美國時間周二 (7 日) 晚間 8 時為談判期限，但未說明具體條件。

彭博策略師指出，市場目前聚焦於美國、伊朗及區域調停方正討論的 45 天停火方案，顯示投資人迫切希望衝突降溫。然而，一旦川普後續談話否定停火可能性，市場情緒恐迅速反轉。在流動性偏低的環境下，相關消息仍將主導短線走勢。

截至台北時間周一（6 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 1.11%，至每股 99.76 美元

影音串流平台 Netflix 盤前股價上漲 1.5%，主因高盛將其投資評等自「中立」上調至「買進」。高盛指出，Netflix 在內容取得與製作方面仍具領先優勢，並看好其未來數年具備持續回饋股東資本的潛力。

Soleno Therapeutics(NBIX-US) 早盤股價下跌 1.80%，至每股 239.24 美元

Soleno Therapeutics 盤前股價飆升近 40%，此前 Neurocrine Biosciences(SLNO-US) 宣布以每股 53 美元現金收購該公司，整體交易金額約 29 億美元。Neurocrine 表示，此次收購將有助於擴大其藥品產品組合，並強化在內分泌與罕見疾病領域的市場地位。

美光 (MU-US) 盤股價上漲 1.31%，至每股 371.05 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 55，前值 56.1

華爾街分析：

市場目前呈現典型的「「受消息面主導」(Headline-driven) 行情，投資人對停火進展的任何風吹草動都高度敏感。在流動性偏低的情況下，短線資產價格容易被情緒放大，無論是停火希望或衝突升級，都可能迅速反映在油價與股市波動上，使盤勢維持高不確定性。