鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 04:30

《路透》周一 (6 日) 報導，伊拉克石油官員表示，若伊朗戰事結束並重啟荷姆茲海峽通行，該國原油出口可在一週內迅速恢復至戰前水準，凸顯關鍵航道對全球能源供應的決定性影響。

伊拉克國營巴斯拉石油公司 (Basra Oil Company) 主管阿卜杜勒卡林 (Bassem Abdul Karim) 受訪時指出，在戰事前，伊拉克原油出口量約為每日 340 萬桶，一旦航運恢復正常，該水準可於短時間內重建。荷姆茲海峽為全球能源運輸命脈，平時承載約五分之一的石油與液化天然氣流量。

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然而，自美國與以色列於 2 月底對伊朗發動攻擊後，該水道實質封鎖，使伊拉克成為波灣產油國中受衝擊最嚴重者之一，主因其缺乏替代出口路徑。

航道封鎖衝擊重 產量一度暴跌近八成

伊拉克能源官員指出，上月原油產量一度大幅萎縮約 80%，降至約每日 80 萬桶，主要因出口受阻導致儲油設施迅速飽和，被迫減產。戰前全國產量約為每日 430 萬桶。

主要油田產量明顯下滑，其中魯梅拉油田 (Rumaila) 產量由戰前約 135 萬桶降至約 40 萬桶，蘇貝爾油田 (Zubair) 則由約 64 萬桶降至 30 萬桶。部分小型油田則維持低產量運作，以確保伴生天然氣供應，用於國內發電需求。

此外，天然氣產量亦隨原油減產而下降，巴士拉地區天然氣日產量由戰前約 11 億立方英尺降至約 7 億立方英尺。

伊朗方面目前僅提供口頭保證，允許伊拉克油輪通行，但尚未提供正式文件，使航運前景仍充滿不確定性。

恢復出口仰賴停火 內需與安全風險仍在

在出口受阻情況下，伊拉克目前將約 40 萬桶原油轉供國內市場，其中約 15 萬桶透過卡車運輸，另約 25 萬桶透過管線輸送，以滿足煉油廠約 50 萬桶的日需求。北部基爾庫克油田 (Kirkuk) 產量約為每日 38 萬桶，亦支撐部分內需。

阿卜杜勒卡林指出，若戰事結束且航道安全獲得保障，即使考量設施受損影響，仍有足夠產能支撐出口恢復至每日 340 萬桶。

不過，能源設施亦持續面臨攻擊風險。近期無人機襲擊魯邁拉油田，造成 3 名工人受傷，並波及油田服務設施。相關攻擊對生產穩定性造成重大干擾，也增加外資與技術服務商營運風險。