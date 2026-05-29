殖利率6%以上個股僅剩2%？台股今年已漲破5成 摩根示警高股息ETF迎挑戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 15:04

台股今 (29) 日早盤一度站上 45000 點大關，大盤指數今年以來漲幅已達 52.21%，然而在一片喧鬧聲中，國人偏愛的高股息股票卻出現了結構性轉變。摩根資產管理發現，隨著多數股票不斷上漲，殖利率在 6% 以上的股票，目前佔大盤市值比重已下滑到不到 2%。高息個股佔大盤市值逐步減少，將使傳統高股息 ETF 經理人面臨選股範疇受限或策略被迫調整的兩難挑戰，建議投資人此時應審慎檢視手上的 ETF 配息來源，避免面臨淨值漲不動的困境。

殖利率6%以上個股僅剩2%？台股衝4萬5 摩根示警高股息ETF迎挑戰。（圖：shutterstock）

根據統計，隨市場指數持續創高，殖利率在 4% 以上的個股佔大盤市值比重，已從去年底的 17% 收斂到目前的 12% 至 13% 之間；而殖利率在 6% 以上的股票市值佔比，更從 4% Comma 驟降至約 2%。這種改變對於訴求在高股息策略的經理人來說，投資範疇可能將受到大幅限縮。

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00401A 產品經理陳柏翰分析，近期 AI 供應鏈逐步擴散至各相關族群，帶動聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2382-TW) 等過去被定義為高息的科技股出現明顯漲勢，若 ETF 有布局相關個股自然受惠最大。反之，若選股範圍僅側重金融、航運等傳統高股息類股，在 AI 高速增長的時代，投資表現就相對落後。

陳柏翰指出，當前的市場行情更凸顯了主動選股的重要性，在收益來源的挑選上必須更加多元化。若能額外透過掩護性買權創造權利金收入，不僅能為收益增添多元化管道，在大盤震盪時亦能發揮保底功能，讓投資可以走得更久。

陳柏翰進一步補充，有了權利金收入當底氣，正逢大盤上漲時，也能讓經理人跳脫傳統高股息股票的選股框架，把眼光放到更多成長股上。透過將資產配置於具備高成長潛力的企業，更有機會為 ETF 創造資本利得空間，追求股息與資本利得的雙贏。



表：高股息股票佔台股市值變化

殖利率區間 2025.12.31 大盤市值佔比 2026.5.28 大盤市值佔比 殖利率 > 6% 4% 2% 殖利率 > 4% 17% 12~13%

資料來源：彭博財經社，摩根資產管理。