鉅亨網編譯段智恆 2026-04-06 19:31

《路透》周一 (6 日) 報導，美國與伊朗在最後期限逼近之際，正評估一項結束衝突的和平方案。隨著美國總統川普設定的談判期限將至，雙方雖透過中介接觸並交換立場，但伊朗明確拒絕在停火初期重新開放攸關全球能源運輸的荷姆茲海峽，使談判前景仍充滿不確定性。

根據知情人士指出，這項由巴基斯坦斡旋的方案是在密集通宵磋商後形成，內容包括立即停火，並於 15 至 20 天內展開更廣泛的政治談判。巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾 (Asim Munir) 與美國副總統范斯 (JD Vance)、特使魏科夫(Steve Witkoff) 以及伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 進行連夜聯繫，試圖促成初步共識。

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伊朗外交部表示，德黑蘭已透過中間人傳達其立場與條件，但強調談判不可能在威脅與最後通牒下進行，並批評美方先前提出的多項要求過於苛刻。伊朗官員也重申，不會接受任何附帶時限的協議安排。

停火方案浮現 荷姆茲海峽成最大卡關

儘管外界期待停火能緩解衝突，但荷姆茲海峽的開放問題成為談判關鍵障礙。伊朗高層明確表示，不會將重啟該水道納入臨時停火條件，而美方則視恢復通行為協議核心。

稍早有報導指出，美國、伊朗及區域調停方曾討論一項為期 45 天的分階段停火方案，最終目標是全面結束戰事。不過，目前雙方在停火條件與長期安排上仍存在明顯分歧。

阿聯元首外交顧問加爾加希 (Anwar Gargash) 指出，任何協議都必須確保荷姆茲海峽的通行安全，並警告若未能有效限制伊朗核計畫及飛彈與無人機能力，中東局勢恐將更加動盪。

川普下最後通牒 衝突持續升溫

川普已明確設定談判期限，要求伊朗在美東時間周二 (7 日) 晚間 8 時前達成協議，否則將面臨進一步打擊。他更威脅，若談判破局，將擴大攻擊伊朗能源與交通基礎設施。

在外交努力持續之際，軍事衝突仍未降溫。周一中東多地再度傳出空襲，戰事自 2 月下旬爆發以來已持續超過五周。伊朗官方媒體指出，革命衛隊情報首長卡德米已在攻擊中喪生，以色列則聲稱對此負責。

此外，美國與以色列持續對伊朗重要設施發動攻擊，包括德黑蘭一處大學資料中心，造成國家人工智慧平台與多項服務受損。以色列國防部長卡茲更揚言將逐步摧毀伊朗基礎設施並追擊其領導層。

分析人士指出，針對民用基礎設施的攻擊可能觸及戰爭罪爭議，但由於相關國家並非國際刑事法院成員，法律追責空間有限。

自戰事爆發以來，伊朗透過關閉荷姆茲海峽並打擊區域能源設施進行反制，該水道約占全球石油與天然氣運輸量五分之一，對全球能源市場影響重大。