台股價量飆新高 外資回補803億、三大法人買超1018.78億元
鉅亨網新聞中心
台股今 (29) 日在輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」加持下開高走高，加上下周 Computex 即將登場， AI 權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及電子代工大廠帶頭衝，指數終場大漲 1096.5 點或 2.51%，收報 44,732.94 點，再寫收盤新高，尾盤更因 MSCI 季度調整爆出 1.81 兆元驚天大量；三大法人合計買超 1018.78 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 803.55 億；自營商買超 154.27 億元；投信買超 60.96 億元，三大法人合計買超 1018.78 億元。
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