鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-06 20:00

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (6 日) 表示，已結束對特斯拉 (TSLA-US)「真．智慧召喚」(Actually Smart Summon) 功能的調查，涵蓋約 259 萬輛車，原因是相關事故多屬低速情境，僅造成輕微財損，未出現任何傷亡案例。

在監管壓力持續之際，特斯拉股價於周一盤前交易上漲 1.2%，報 364.25 美元，反映市場對調查結束的正面解讀。

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該功能允許車主透過手機應用程式，在停車場或私人場域中遠端移動車輛至指定位置，使用過程需持續監控車輛狀態。NHTSA 指出，多數事故發生在召喚啟動初期，當時系統或使用者未能充分掌握周邊環境，導致車輛碰撞停放車輛、車庫門或柵欄等障礙物。

監管機構表示，在數百萬次使用紀錄中，發生事故的比例不到 1%，且幾乎全為低速碰撞與輕微財損，未涉及人員受傷，因此整體頻率與嚴重性不足以支持進一步監管行動。

不過，NHTSA 強調，結束調查並不代表不存在安全缺陷，若未來出現新事證，仍保留採取進一步措施的權利。

針對相關問題，特斯拉已透過多次無線軟體更新 (OTA) 進行改善，包括提升障礙物偵測能力、辨識鏡頭遮蔽情況，以及強化車輛對動態物體 (如柵門) 的反應。此外，也針對雪地或鏡頭起霧等環境因素進行優化，以降低誤判風險。

儘管此次調查告一段落，特斯拉自動駕駛相關功能仍持續受到監管關注。NHTSA 上月已將特斯拉「完全自動駕駛」(FSD) 系統調查升級為工程分析階段，涵蓋約 320 萬輛車，通常被視為可能召回的前置程序。