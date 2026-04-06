鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-06 21:10

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (6 日) 宣布任命施耐德電機 (Schneider Electric) 前財務長 Hilary Maxson 為新任財務長 (CFO)，即刻生效，負責在公司大舉投資人工智慧(AI) 與雲端基礎設施之際，強化財務紀律與資本配置。

新任財務長上陣！甲骨文換將應戰 AI燒錢壓力浮現(圖：REUTERS/TPG)

Maxson 現年 48 歲，先前擔任施耐德電機集團財務長，該公司年營收超過 450 億美元。她將向公司雙執行長之一 Clay Magouyrk 彙報，並接替過去六個月代理該職務的 Doug Kehring。甲骨文表示，Kehring 將卸任並回歸市場拓展相關業務。

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此次人事案正值甲骨文加大 AI 基礎設施投資之際。近年公司已投入數百億美元，布局資料中心與相關硬體設備，並與 OpenAI 及 Meta(META-US) 等客戶合作，支援 AI 模型訓練與部署需求。隨著業務重心由傳統資料庫軟體轉向 AI 與雲端服務，財務策略的重要性持續提升。

不過，市場對 AI 投資熱潮的疑慮亦影響股價表現。甲骨文股價今年以來已下跌約 25%，反映投資人對 AI 產業可能出現泡沫的擔憂。周一消息公布後，股價在盤前交易小幅波動，漲跌幅有限。

Maxson 表示，未來將致力於在維持投資動能的同時，確保資本運用具備紀律，並為客戶與股東創造長期價值。根據公司申報資料，她的年薪為 95 萬美元，並可獲得目標 250 萬美元的績效獎金。