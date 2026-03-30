鉅亨網編譯段智恆 2026-03-30 20:40

《路透》周一 (30 日) 報導，全球政府公債價格本月勢將出現多年來最大跌幅，主要因中東戰事延續推升油價，引發市場對通膨與經濟成長同時承壓的停滯性通膨疑慮。

隨著衝突進入第二個月，市場焦點逐步轉向戰事對經濟的實質影響。儘管短天期利率敏感債券的拋售力道開始趨緩，但從美國、歐洲到亞洲的債市仍承受顯著壓力。

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美國 2 年期公債殖利率本月累計上升約 50 個基點，為 2024 年 10 月以來最大單月升幅，最新約報 3.87%；基準 10 年期公債殖利率本月上升 44 個基點至約 4.39%。殖利率上升反映債券價格下跌。

分析人士指出，油價持續高檔，使市場先前對聯準會 (Fed) 今年降息的預期大幅降溫。布蘭特原油價格維持在每桶 100 美元以上，較 2 月下旬約 70 美元水準大幅上揚，並有望創下至少自 1988 年以來最大單月漲幅。

不過，市場近期出現微幅回穩跡象。部分分析認為，隨著油價高檔可能延續，投資人開始將焦點從通膨轉向經濟成長風險，帶動殖利率短線回落。

歐洲債市波動最劇

歐洲債市本月波動幅度尤為顯著。市場目前預期，歐洲央行 (ECB) 與英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 今年可能各升息 2 至 3 次，英國央行的預期更是從戰前的降息轉為升息。

英國 2 年期公債殖利率本月上升 98 個基點，創 2022 年市場動盪以來最大升幅，10 年期上升 77 個基點。德國 2 年期殖利率上升 69 個基點至 2.66%，10 年期上升 45 個基點，並於上週觸及 3.13% 的 15 年高點。

義大利公債亦面臨壓力，因市場認為其對能源衝擊更為敏感，2 年期與 10 年期殖利率本月分別上升 85 與 78 個基點。

分析指出，在停滯性通膨環境下，各國央行需在抑制通膨與避免經濟進一步惡化之間取得平衡，使政策決策更加困難。

中國債市相對抗跌

亞太地區方面，澳洲 3 年期公債殖利率本月上升約 50 個基點，為 17 個月來最大升幅；日本 10 年期殖利率上升 25 個基點，創去年 12 月以來最大升幅，並逼近數十年高點。

相較之下，中國公債表現相對穩定。市場預期，中國憑藉較充足的原油庫存、綠能優勢以及通膨壓力較低，可在能源衝擊下維持較高韌性。