鉅亨網編譯段智恆 2026-03-30 19:42

柯比指出，公司正以布蘭特原油價格最高達每桶 175 美元、且至 2027 年仍維持在 100 美元以上的情境進行規劃。上周五布蘭特原油約報每桶 112 美元。若油價維持高檔，美國航空年度燃油支出將增加約 110 億美元，超過其歷來最佳年度獲利的兩倍。

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根據美國航空業協會 (Airlines for America) 數據，航空燃油價格上週已升至每加侖 4.24 美元，高於美國與以色列對伊朗發動攻擊前的約 2.50 美元。

低成本航空承壓最大

穆迪進一步指出，若去年布蘭特原油均價為每桶 80 美元，而非實際的 69 美元，美國主要航空業者的營業利益將減半至約 60 億美元。

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 則認為，捷藍航空今年仍將持續燒錢，預計至 2027 年才可能達到損益兩平，且未進行燃油避險，使其在油價波動中更顯脆弱。邊疆航空去年錄得淨損，流動性約 8.74 億美元，也缺乏足夠緩衝空間。

已進入破產程序的精神航空更警告，油價飆升已對營運帶來「立即且重大」負面影響，若油價持續上升，可能影響與債權人的協商進程，甚至面臨清算風險。

大型航空具抗壓優勢

其他業者則面臨不同程度壓力。美國航空預計第一季結束時流動性超過 100 億美元，但仍背負約 250 億美元長期債務，且航空燃油每上升 1 美分，年度成本將增加約 5,000 萬美元。該公司表示，將透過提高收入與彈性調整運能來因應成本上升。

阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 表示，目前擁有約 30 億美元流動性與 180 億美元未抵押資產，已透過調漲票價因應成本上升，並持續檢視成本結構。

分析人士指出，若高油價持續，壓力將優先出現在利潤率偏低、轉型尚未完成的航空公司，可能出現減班、停飛、延後投資或增加借款等情況。