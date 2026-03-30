鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (30 日) 報導，美國航空業正面臨疫情以來首度重大財務壓力測試。隨著中東戰事推升油價，美國航空 (UAL-US) 執行長柯比 (Scott Kirby) 向員工表示，高油價環境不僅帶來成本壓力，也可能為業者創造併購與擴張機會，顯示業界已開始預期競爭對手可能出現動盪。
柯比指出，公司正以布蘭特原油價格最高達每桶 175 美元、且至 2027 年仍維持在 100 美元以上的情境進行規劃。上周五布蘭特原油約報每桶 112 美元。若油價維持高檔，美國航空年度燃油支出將增加約 110 億美元，超過其歷來最佳年度獲利的兩倍。
根據美國航空業協會 (Airlines for America) 數據，航空燃油價格上週已升至每加侖 4.24 美元，高於美國與以色列對伊朗發動攻擊前的約 2.50 美元。
燃油成本約占航空公司營運成本四分之一，而機票通常提前數週或數月販售，使航空業難以及時反映成本上升。穆迪 (Moody’s) 指出，若油價持續高檔，低成本與超低成本航空將首當其衝，包括捷藍航空 (JBLU-US)、Spirit Airlines 與邊疆航空(ULCC-US) 等，這些業者在去年油價飆升前已處於虧損狀態。
穆迪進一步指出，若去年布蘭特原油均價為每桶 80 美元，而非實際的 69 美元，美國主要航空業者的營業利益將減半至約 60 億美元。
標普全球評級 (S&P Global Ratings) 則認為，捷藍航空今年仍將持續燒錢，預計至 2027 年才可能達到損益兩平，且未進行燃油避險，使其在油價波動中更顯脆弱。邊疆航空去年錄得淨損，流動性約 8.74 億美元，也缺乏足夠緩衝空間。
已進入破產程序的精神航空更警告，油價飆升已對營運帶來「立即且重大」負面影響，若油價持續上升，可能影響與債權人的協商進程，甚至面臨清算風險。
相較之下，達美航空 (DAL-US) 與美國航空被認為具備較強的抗壓能力。穆迪指出，兩家公司去年在受評航空公司中擁有最高營業利潤率。標普則表示，低槓桿、充足流動性與較高的高端客群收入占比，使其在面對長期高油價時更具韌性。
其他業者則面臨不同程度壓力。美國航空預計第一季結束時流動性超過 100 億美元，但仍背負約 250 億美元長期債務，且航空燃油每上升 1 美分，年度成本將增加約 5,000 萬美元。該公司表示，將透過提高收入與彈性調整運能來因應成本上升。
西南航空 (LUV-US) 資產負債表相對穩健，但惠譽 (Fitch Ratings) 警告，若油價長期維持高檔，仍可能壓縮獲利並影響流動性，迫使公司在資金配置上作出更嚴格取捨。
阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 表示，目前擁有約 30 億美元流動性與 180 億美元未抵押資產，已透過調漲票價因應成本上升，並持續檢視成本結構。
分析人士指出，若高油價持續，壓力將優先出現在利潤率偏低、轉型尚未完成的航空公司，可能出現減班、停飛、延後投資或增加借款等情況。
2008 年金融危機與油價飆升曾促使航空業整併，形成目前由四大航空主導的格局。摩根大通 (JPM-US) 分析師認為，本輪高油價可能先擴大競爭差距，再加速弱勢業者退出，長期有利於大型航空公司在 2027 年後的獲利前景。
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