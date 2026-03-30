鉅亨網編譯許家華 2026-03-30 23:01

美國房貸金融巨頭房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 股價周一 (30 日) 盤中大幅飆升逾 30%，市場情緒受到知名投資人阿克曼 (Bill Ackman) 最新發言激勵。

阿克曼周末在社群平台 X 發文指出，房利美 (FNMA-US) 與房地美 (FMCC-US) 目前「被低估到荒謬」，形容這是一種極具吸引力的「非對稱投資機會」，並直言兩家公司股價有機會上漲 10 倍，且可能在短期內實現。他同時強調，當前市場上部分高品質企業正處於極低估值水準，稱這是多年來少見的優質買點。

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阿克曼是避險基金經理，也是潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management ）的創始人，專注對被低估的公司進行投資， 2025 第二季 在在彭博億萬富翁指數中排名約第 420 位。

受此言論帶動，兩大機構普通股在周一交易中強勢上攻，漲幅均超過 30%，顯示市場對潛在政策轉向與價值重估的高度期待。然而，即便出現大幅反彈，房利美與房地美股價仍較 9 月中旬高點下跌約 60%，反映投資人對政策前景的不確定性仍存疑慮。

市場分析指出，投資人過去一度押注美國政府可能推動兩大機構脫離監管、恢復完全市場化運作，但隨著相關進展未如預期推進，樂觀情緒逐步降溫，導致股價持續承壓。阿克曼此次高調看多，重新點燃市場對潛在政策變革與資產重估的想像空間。

房利美與房地美在美國房貸市場扮演關鍵角色，負責購買與擔保住房抵押貸款，維持市場流動性。兩家公司自 2008 年金融危機後即由政府接管，其未來是否解除監管、恢復民營地位，長期以來一直是市場關注焦點。