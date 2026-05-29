鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-29 18:53

臻鼎 - KY 對禮鼎科技的規劃赴香港聯交所上市案，也經增列到今 日召開的臻鼎 - KY 股東會討論通過。

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PCB 軟硬板及 IC 載板廠臻鼎 - KY 董事長沈慶芳先前在法說會中指出，對於公司旗下在秦皇島及深圳設廠生產 ABF 及 BT 載板的禮鼎科技表示前景表示看好，依原有規劃，對於禮鼎科技也將安排另單獨上市掛牌，並在今天股東會通過

臻鼎 - KY 指出，禮鼎科技為集團布局高階 IC 載板業務的重要子公司，產品應用涵蓋 AI 伺服器及高速運算等領域。隨著全球 AI 算力需求快速成長，產業邁入先進封裝異質整合階段，高階 IC 載板在半導體產業鏈中的戰略地位持續提升，且高階產品快速迭代，使產業呈現更高資本密集與技術密集特性。

2025 年臻鼎 IC 載板營收年增 31.3%，今年 BT 與 ABF 載板都有明確客戶需求，預期相關營收將逐季攀升，全年 IC 載板營收增速將優於於 2025 年。截至去年 12 月，臻鼎 - KY 的 ABF 載板營收中已有約 60% 以上來自 AI 算力相關產品。同時 BT 載板平均稼動率維持高檔，2026 年下半年將於秦皇島廠區進行去瓶頸擴產。

而欣興股東會今天通過蘇州群策科技公司擬於香港聯合交易所主板申請上市案，並將提交今天的股東會討論通過，欣興也指出，旗下群策科技香港掛牌進度持續推進股東會通過後即會送件至香港聯交所，後續仍需經過審查及備案程序，目標希望於明年上半年完成掛牌。