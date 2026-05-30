鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 14:02

隨著市場風險偏好持續升溫，選擇留在場外的投資人正付出愈來愈高的機會成本。標普 500 指數本週已連續第九週收紅，寫下自 2023 年以來最長連漲紀錄，並多次改寫歷史新高。同時，高收益債券表現穩健，高盛統計的熱門放空股票組合更在近兩個月大漲超過 30%，令重押空頭的投資人損失慘重。

分析師指出，此波漲勢的核心驅動力，並非投資人真正看好前景，而是「錯失恐懼」（FOMO）正以更高代價在市場蔓延。

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此前數月保持懷疑、低配股票的投資人，面臨被動落後的沉重壓力，被迫追買部位。

巴克莱銀行指出，目前避險基金與趨勢追蹤基金已重建股票敞口，但長線資金的買盤動能已有降溫跡象，散戶參與度維持低位，大量現金仍留守場外觀望。

此外，市場在局部顯現擁擠訊號，但距離「全面入場」仍有相當距離。

下行保護的價格正滑落至罕見低位。普通跌幅的避險成本已降至 2025 年初以來最低，針對極端崩盤情境的尾部風險保險，在短暫飆升後亦回落至年內谷底。

衡量市場購買下跌保護意願的「偏斜度」指標，已重新滑落至 2025 年 1 月水準。

RBC 資本市場衍生品策略主管 Amy Wu Silverman 對此提出警告：「很多人認為即便出現回調，資金也會立刻進場承接。古話說『能對沖時就對沖，而非非得對沖時才動手』，但問題在於，偏斜度看起來已很便宜，但它還在繼續走低。」

值得注意的是，這波去保護化趨勢恰恰發生在經濟數據走弱之際：消費者信心下滑、收入增速放緩、4 月新屋銷售回落。

儘管如此，市場仍在有關美伊協議的媒體報導下收於歷史高位，即使白宮尚未正式確認相關消息。

資金流向已清晰表態：市場正在減少下行保護的支出，同時不惜代價追逐上行機會。

野村控股數據顯示，規模達 680 億美元的 VanEck 半導體 ETF 期權持倉呈現極度偏多格局，即便在漲勢已充分演繹之後，投資人仍為價外看漲期權支付異常高額的溢價。

SpotGamma 統計也顯示，那斯達克前 25 大市值企業中，有 20 家的看漲期權定價已處於歷史分位前 10%，為 2024 年 6 月以來首次出現此等集中度。

Susquehanna 國際集團衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 分析：「交易員顯然在追逐上行保護，但這並非無差別的看漲期權買入，而是那些在 AI 驅動漲勢中低配的投資人，正在為尾部上行風險補買敞口。投資人不再只是對沖下行風險，很多人是在對沖錯過下一輪上漲的風險。」

這股情緒轉變已蔓延至幾乎所有風險資產類別。

分析指出，痛苦最終集中落在空頭身上。任何押注行情逆轉的部位，在過去兩個月均蒙受沉重損失。