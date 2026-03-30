鉅亨網新聞中心 2026-03-30 14:44

近期美國主流電商平台如亞馬遜與新蛋的 DDR5 記憶體價格明顯鬆動，部分產品跌幅高達 29%，引發市場高度關注。這波突如其來的回檔，不僅終結 DDR5 連續數季上漲趨勢，也讓業界對後市看法分歧：這究竟是記憶體市場的供需「逆轉」，還是受技術衝擊影響的短期「假摔」？

引爆此次價格震盪的導火線，被指向谷歌 (GOOGL-US) 最新發布的記憶體壓縮技術「TurboQuant」。該技術宣稱能在不犧牲精準度的情況下，將 AI 推理階段的 KV Cache 空間需求縮減至六分之一，並提升八倍運算速度。

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然而，針對「需求縮減」的擔憂，摩根士丹利抱持不同看法。他們認為市場忽略了「效率提升帶動總量成長」的經濟法則。當 AI 記憶體成本大幅下降，原本因硬體昂貴而受限的長文本翻譯、複雜程式碼生成等應用將大規模爆發，反而會創造出更大的記憶體缺口。

此外，TurboQuant 主要優化的是推理端的緩存，對支撐 AI 訓練核心的 HBM（高頻寬記憶體）影響有限。

綜合市場數據與產能結構來看，目前三大 DRAM 原廠（三星、SK 海力士、美光）仍傾向將產能配置於高利潤的數據中心與 HBM 產品，使得面向智慧型手機與 PC 的常規 DDR 產品供應依然偏緊。

因此，本次 DDR5 的大降價更像是現貨商因應技術變革而進行的短期拋售行為，而非整體市場供需關係的根本性轉向。