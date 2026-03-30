鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-30 19:53

美股期貨周一 (30 日) 走高，主因美國總統川普釋出美伊衝突談判出現進展的訊號，提振市場情緒。道瓊工業指數期貨上漲 285 點、約 0.6%，標普 500 與那斯達克 100 期貨亦同步上漲約 0.6%。

川普表示，德黑蘭已接受美方提出的 15 項停戰方案大部分內容，並同意額外允許 20 艘油輪通過荷姆茲海峽，市場解讀為衝突可能接近緩和。

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川普並於社群媒體發文指出，美方正與「一個新的、更加理性的政權」進行嚴肅談判，並稱談判已取得重大進展。不過他也警告，若短期內未能達成協議，且荷姆茲海峽未恢復「正常運作」，美方可能對伊朗電力設施、油井及哈格島 (Kharg Island) 等能源基礎設施發動攻擊。

圖：川普 Truth Social

在此背景下，油價延續漲勢。布蘭特原油期貨周一上漲約 2% 至每桶 115 美元以上，美國西德州中質原油亦上漲約 1%，報每桶 101 美元以上。另一份市場報價顯示，布蘭特原油 5 月期貨上漲 2.5% 至 115.45 美元，西德州中質原油上漲 1.5% 至 101.17 美元。

近期中東局勢升溫持續推高能源價格。葉門與伊朗支持的胡塞武裝向以色列發射飛彈，加上川普傳出有意掌控伊朗原油資源，進一步加深市場對能源供應風險的憂慮。布蘭特原油 3 月以來已累計上漲超過 55%，有望創下史上最大單月漲幅。

儘管油價攀升可能對經濟構成壓力，市場週一仍出現反彈。分析人士指出，近期股市跌幅較深，技術面呈現超賣，加上投資人部位偏低，帶動短線反彈動能。同時，戰事相關談判訊號也有助於緩解市場對衝突擴大的擔憂。

美股上週表現疲弱，道瓊與那斯達克指數已進入修正區間，三大指數連續第五週收黑。隨著伊朗戰事進入第五週，市場對衝突可能快速落幕的預期逐漸降溫，投資人對實體經濟衝擊的疑慮升高。