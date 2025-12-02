OECD：全球經濟韌性勝預期 AI成救星但估值風險升高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-02 20:30

綜合外媒報導，經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (2 日) 表示，在人工智慧 (AI) 投資強勁成長與政策支持的帶動下，全球經濟對美國總統川普推動的貿易關稅展現出比預期更高的韌性。該機構上調了美國、歐元區等多國的經濟成長預測，但也警告 AI 熱潮與貿易政策不確定性帶來的風險正同步升高。

OECD 最新《經濟展望》(Economic Outlook) 指出，全球經濟成長將自 2025 年的 3.2% 放緩至 2026 年的 2.9%，預測與 9 月版本一致，並預估 2027 年可回升至 3.1%。

秘書長柯曼 (Mathias Cormann) 表示，雖然貿易壁壘加高與政策不確定性仍構成壓力，但今年以來全球經濟整體表現穩健。然而，全球貿易增速在今年第二季放緩，未來更高關稅恐逐步推升物價，壓抑家庭消費與企業投資。

全球成長預測上修 AI 建設支撐科技生產與需求

OECD 指出，AI 投資熱潮與資料中心建設快速擴張，正成為支撐主要經濟體的重要力量。特別在美國，若剔除 AI 相關投資，今年上半年經濟成長將出現輕微萎縮，但 AI 需求使科技生產與貿易動能明顯高於其他產業。

美國經濟 2025 年預估成長 2%，高於 9 月預測的 1.8%；2026 年則小幅放緩至 1.7%。該機構表示，AI 投資、財政支持與聯準會 (Fed) 預期的降息，有助抵銷關稅上升、移民減少與聯邦政府縮編帶來的負面效應。不過，OECD 警告美國財政赤字與債務水準正走向不可持續的軌道，未來需進行「重大調整」。

歐元區 2025 年成長預估自 1.2% 上修至 1.3%，主因勞動市場穩健與德國公共支出增加。2026 年成長預估為 1.2%，略高於此前預測的 1%。日本 2025 年經濟成長也自 1.1% 上調至 1.3%，受惠於企業獲利與投資表現強勁，2026 年則預計放緩至 0.9%。

中國方面，2025 年成長預估維持在 5%，略高於 9 月預測；2026 年則維持 4.4% 不變，主因財政支持減弱與美國對中國商品的新關稅開始生效。

全球貿易展望疲弱 AI 估值恐現修正風險

儘管目前關稅衝擊尚稱溫和，OECD 認為影響將在企業消化先前建立的庫存後更顯著。OECD 預估，全球貿易成長將自 2025 年的 4.2% 降至 2026 年的 2.3%，反映關稅升高與政策不確定性限制投資意願。

在通膨方面，多數主要經濟體的通膨率預計在 2027 年中前後回到央行目標。美國通膨將因關稅轉嫁效應在 2026 年中達到高峰後再度回落；中國與部分新興市場則因產能過剩減少，通膨略有上升。

中央銀行政策方面，隨通膨壓力減輕，多數主要央行將在未來一年維持或下調利率。若不再出現關稅帶來的通膨意外，Fed 可能在 2026 年底前小幅降息。