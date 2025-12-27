鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-27 19:00

泰國與柬埔寨於週六（27 日）同意停止持續數週的激烈邊境衝突，這是兩個東南亞國家多年來最嚴重的一次交火，期間包括戰鬥機出動、火箭彈互射以及密集砲擊。

根據《路透》報導，兩國國防部長在停火聯合聲明中表示，雙方同意維持目前的部隊部署，不再進一步調動；該停火將於中午生效。

柬埔寨國防部透過社群媒體發布的聲明指出，任何軍力增援都將加劇緊張局勢，並對長期解決當前情勢的努力造成負面影響。

該協議由泰國國防部長 Natthaphon Nakrphanit 與柬埔寨國防部長 Tea Seiha 簽署，結束長達 20 天的交火。這波衝突已造成至少 101 人喪生，雙方合計超過 50 萬人被迫離開家園。

泰國與柬埔寨在長達 817 公里的陸地邊界上，仍有多處尚未明確劃界。這項主權爭議已延續超過一世紀，過去不時引發零星衝突，並多次升級為軍事對峙。

此次戰火於 12 月初再度燃起，起因是先前一項停火協議破裂。該停火原本是在美國總統川普與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）斡旋下促成，用以終止更早一輪的衝突。

Nakrphanit 表示，最新停火將由東南亞國協（ASEAN）派出的觀察團進行監督，同時泰柬雙方也將建立直接協調機制，以確保停火落實。

他指出，在政策層級上，雙方國防部長與武裝部隊最高指揮官將保持直接溝通。

川普曾介入斡旋 停火一度破裂

兩國緊張局勢早在今年 7 月便已升高，當時邊境部分地區爆發為期五天的激烈衝突，造成至少 48 人死亡、30 萬人流離失所，之後在川普介入下暫時停火。

然而，該停火於 12 月初破裂，雙方互相指控對方的行動導致衝突再起。戰事也隨之擴大，從靠近寮國的森林地帶延燒至泰國灣沿岸省份。

近期重啟的和談，始於週一在吉隆坡舉行的東南亞外長特別會議，隨後雙方在邊境檢查站進行為期三天的會談，並於週六由兩國國防部長親自會晤後敲定協議。

根據聯合聲明，雙方同意協助受影響邊境地區的流離失所民眾返家，並重申不會對平民使用武力。

泰國方面也承諾，若停火能維持滿 72 小時，將釋放自 7 月衝突以來拘留的 18 名柬埔寨士兵。

不過，協議同時強調，此次停火不影響既有的邊界劃界工作，相關爭議仍將交由現行的雙邊機制處理。